Из 50 тысяч осталось около 10: правозащитница озвучила огромные потери "вагнеровцев"

ЧВК "повара Путина" Евгения Пригожина уже потеряла на войне в Украине около 40 тысяч ранее завербованных русских зэков. Об этом заявила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова в интервью каналу My Russian Rights.
По ее данным, в конце декабря 2022 года в "Группу Вагнера" были завербованы около 43 тысяч российских заключенных. А в конце января 2023 года данный показатель вырос, предположительно, до 50 тысяч.
"Из них воюют на фронте десять тысяч, потому что все остальные либо убиты, либо трехсотые (раненые – Главред), либо пропали без вести, либо дезертировали, либо сдались в плен", — заявила она.
По словам Романовой, массовое дезертирство заключенных из "Вагнера" началось осенью прошлого года. И, при этом, якобы многие бежали с фронта в Россию, прихватив с собой оружие.
Бои за Соледар
Ранее в Министерстве обороны Украины рассказали о ситуации в городе Соледар Бахмутского района Донецкой области.
Там продолжаются тяжелые бои, противник увеличил количество вагнеровцев и пытается прорвать оборону украинских войск.
Как сообщалось ранее, украинские военные продвигаются вперед в Донецкой области. Вблизи Бахмута ВСУ прорвали линию обороны российских оккупантов и продвинулись на 3-5 км.
Оккупанты пытаются захватить Соледар в Донецкой области, который находится в 15 км от Бахмута.
Как свидетельствуют данные DeepState, на Бахмутском направлении в Донецкой области войска РФ продолжают сосредотачивать силы для генеральной атаки на Соледар.
Отмечается, что противник пробует занять хоть какие-то позиции украинских защитников в районе н.п. Подгороднее, Опытное и Клещиевка.
Командованием ВСУ были выделены дополнительные силы и средства на этом направлении, и сейчас делается все, чтобы улучшить там оперативную обстановку.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что Соледар держится - туда будут переброшены дополнительные силы.
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