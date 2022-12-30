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ВСУ наступают, вагнеровцев "кладут пачками": оккупанты вопят из-за потерь под Бахмутом

30 декабря 2022, 09:21
ВСУ отодвинули россиян с их позиций под Бахмутом и продолжают наступать, говорят оккупанты.
Бахмут
ВСУ теснят оккупантов под Бахмутом / Twitter/informatorlgua, Freeradio

В боях под Бахмутом Донецкой области российские оккупанты несут огромные потери. В некоторых подразделениях РФ этот показатель доходит до 40% личного состава.

Один из российских военных, который находится под Бахмутом, рассказал "Важным историям", что после приезда Владимира Зеленского ВСУ стали воевать с новой силой.

"Как будто им какой-то святой воды для храбрости привезли", — говорит оккупант.

По его словам, ВСУ отодвинули россиян с их позиций и продолжают наступать, "иногда удачно".

По словам собеседника, в его подразделении уже около 40% погибших: "Потери есть каждый день".

Вместе с ним воюют и мобилизованные, но большая часть из них уже "200-е и 300-е" (погибшие и раненые). "Реально не уверен, что вернемся отсюда", — говорит военный.

Российский оккупант также рассказал о больших потерях в ЧВК Вагнера, наемники которой воюют под Бахмутом. По его словам, несмотря на "красивые видосы", которые снимают медиа основателя ЧВК Евгения Пригожина, на самом деле вагнеровцев "ложат пачками". Наемников военный называет "профессиональными боевиками".

Ситуация на Бахмутском направлении

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил о том, что российские оккупанты уже 8 месяцев пытаются достичь результатов в Донецкой области и захватить город Бахмут. Они терроризируют мирных жителей и продолжат ежедневные обстрелы города.

Бахмут имеет очень выгодное расположение с военной точки зрения. По этому российские оккупанты не отступают от города.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области. Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы из полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

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