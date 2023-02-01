Жданов откровенно ответил, хватит ли у РФ ресурсов для большого наступления на Украину

Для наступления сразу с нескольких направлений российским захватчикам нужно очень много солдат, заявил эксперт.

Жданов оценил реальные ресурсы РФ для наступления / Минобороны РФ, сайт Кремля, Главред

Военный эксперт Олег Жданов оценил реальные ресурсы российской оккупационной армии для повторного наступления на Украину. Эксперт подчеркнул, что для повторения крупного наступления сразу на ряде направлений, как это было 24 февраля 2022 года, у захватчиков не хватит ресурсов.

"На сегодняшний день – нет, у России не хватит ресурсов. Дело в том, что ту волну мобилизации, которую Путин на сегодня собрал – а это около 300 тысяч – они фактически в большинстве своем уже на территории Украины. Некоторая часть ее – в Беларуси, а часть – еще на территории РФ", - рассказал Жданов в интервью ТСН.uа.

Военный эксперт отметил, что для наступления сразу с нескольких направлений российским захватчикам нужно гораздо больше солдат.

"Если так говорить, чтобы зайти с разных сторон, как это было в феврале прошлого года, то надо еще где-то столько же войска и где-то примерно по полтора-два месяца, чтобы его передислоцировать и сформировать какие-то ударные группировки", - сказал Жданов.

Угроза повторного наступления РФ

Недавно военный эксперт Олег Жданов раскрыл сценарий повторного наступления россиян. По его словам, если российские оккупационные войска решатся на новое наступление на Украину, то они будут действовать по тому сценарию, который пытались реализовать в начале полномасштабной войны.

"Все будет повторяться так же, ничего не изменилось. Если россияне совершат еще одну попытку наступления на нашу территорию, это будут такие же колонны, которые будут врываться через границу", - рассказал Жданов.

Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, на годовщину полномасштабного вторжения в Украину российские захватчики хотят отчитаться перед своим населением о каких-то достижениях на войне, а потому готовятся к максимальной эскалации.

Недавно военнослужащий ВСУ, журналист и политолог Кирилл Сазонов заявил, что российские оккупационные войска уже пытаются идти в наступление, однако Вооруженные cилы Украины не дают им этого сделать. По его словам, если ВСУ отойдут из Бахмута, то наступление начнется сразу.

Он подчеркнул, что в случае наступления россияне будут идти в лоб, в обход – как угодно. У них нет вариантов, ведь цель "СВО" не достигнута, а ресурсы еще есть.

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