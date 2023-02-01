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"Обескровим вражескую группировку": Жданов назвал оружие, которое кардинально повлияет на ход войны

1 февраля 2023, 20:36
Эксперт подчеркнул, что украинские защитники смогут уничтожать логистические цепочки врага, когда получат дальнобойные ракеты.
Жданов
Жданов назвал оружие, которое кардинально повлияет на ход войны / Главред, Википедия

Украинская армия продолжает получать разнообразное вооружение от Запада, которое помогает в противостоянии российскому агрессору. В то же время наше государство рассчитывает получить то оружие, которое кардинально повлияет на ход боевых действий.

Как отметил военный эксперт Олег Жданов во время стрима на своем YouTube-канале, именно поставка дальнобойных ракет ATACMS может повлиять на ситуацию на фронте, ведь тогда украинские защитники смогут уничтожать логистические цепочки врага.

"Российская Федерация привязана к железной дороге. Не могут они без железной дороги. Боеприпасы, топливо, тяжелая техника не навозятся они тралами и фурами для того, чтобы обеспечить потребности армии. Взгляните, как они упорно пытаются восстанавливать мосты, в частности тот же Антоновский. А буквально на прошлой неделе был нанесен удар по железнодорожному мосту вблизи Мелитополя и россияне сейчас пытаются его восстанавливать. Без железной дороги падает боеспособность войск", - рассказал Жданов.

По словам эксперта, именно ATACMS даст возможность ВСУ бить вдоль украинско-российской границы по всем железнодорожным и автомобильным переходам, тем самым обескровливая группировку российских войск.

Что такое ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39.

ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

"Именно это мы делали на правом берегу Херсонской области. Наши воины методично наносили удары по мостам и в конце концов русские поняли, что – либо их группировка там будет уничтожена нашим огнем, либо ее надо оттуда выводить, что и они сделали. То же самое и здесь. Мы эту группировку можем обескровить, ударив по нескольким железнодорожным веткам на оккупированных территориях через границу и основным магистралям и мостам вблизи нашей границы. Это существенно повлияет на ход боевых действий", - подчеркнул Жданов.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ракеты ATACMS для Украины

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинским военным сейчас очень нужны дальнобойные ракеты ATACMS, а также другое необходимое вооружение. Только таким образом Украине удастся прекратить российский террор.

"Мы сделаем все, чтобы партнеры открыли эту жизненно необходимую поставку – в частности, ATACMS и другое подобное оружие. Это необходимо для защиты жизни. Защиты таких городов, как Константиновка или, например, Харьков", - подчеркнул глава государства.

Бывший министр обороны США Марк Эспер выступил с призывом срочно передать Украине истребители и ракеты ATACMS, чтобы поспособствовать контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

"Мы должны отправить им ATACMS, потому что так украинцы могли бы добраться вглубь востока Украины, вглубь Крыма, чтобы уничтожить пусковые площадки "Шахедов", вывести из строя пусковые площадки запуска ракет, разбить склады материально-технического обеспечения, казармы, что угодно. Надо иметь точное оружие на больших расстояниях", - считает бывший министр.

Ранее стало известно, что Великобритания может передать Украине дальнобойные ракеты, аналогичные по характеристикам дальнобойным ATACMS. Отдельные британские официальные лица выразили готовность поставить Украине системы дальнего радиуса действия.

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