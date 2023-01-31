Экс-глава Пентагона призвал предоставить Украине истребители и ракеты ATACMS

Нельзя позволить россиянам влиять на решения Запада и бряцать оружием, считает Марк Эспер.

Марк Эспер поддержал поставку Украине ракет ATACMS / Фото Википедия

Бывший министр обороны США Марк Эспер выступил с призывом срочно передать Украине истребители и ракеты ATACMS, чтобы поспособствовать контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

По его словам, предоставление самолетов Украине дало бы стране преимущество, передает Голос Америки.

"Если они собираются вступать в общевойсковое сражение, нужно иметь не только огонь прямой наводкой, но и огонь с воздуха", - отметил экс-глава Пентагона.

Также Эспер выразил решительную поддержку обеспечению Украины высокоточными ракетами большого радиуса действия.

"Мы должны отправить им ATACMS, потому что так украинцы могли бы добраться вглубь востока Украины, вглубь Крыма, чтобы уничтожить пусковые площадки "Шахедов", вывести из строя пусковые площадки запуска ракет, разбить склады материально-технического обеспечения, казармы, что угодно. Надо иметь точное оружие на больших расстояниях", - считает бывший министр.

Эспер не согласен с заявлениями о том, что укрепление военной помощи Украине приведет к эскалации ситуации.

"Мы не можем позволить россиянам влиять на наши решения, бряцать оружием и сдерживать самих себя. Вместо того чтобы реагировать на угрозу российского наступления, я бы предпочел видеть, что украинцы перейдут в наступление уже сейчас, пока россияне все еще пытаются научить, снарядить и организовать своих военных", - добавил бывший глава Пентагона.

Военная помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для того, чтобы прекратить российский террор, нужно обеспечить соответствующие ракетные силы украинских военных. По словам главы государства, это касается поставок ATACMS и другого подобного оружия.

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол заявил, что Украине необходимо предоставить оружие дальнего радиуса действия, в том числе и оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS.

Тем временем Великобритания может передать Украине дальнобойные ракеты, аналогичные по характеристикам дальнобойным ATACMS, которые США пока отказываются передавать из-за опасений, что они могут быть использованы для поражения целей на территории России.

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