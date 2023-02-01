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Политолог и боец ВСУ оценил, велики ли шансы на повторное наступление врагов на Киев

1 февраля 2023, 02:05
Вероятность повторной атаки русских на Киев несколько снижается, говорит Кирилл Сазонов - поскольку с прошлого года расклад сил заметно поменялся.
ВСУ, Сазонов
Политолог и боец ВСУ оценил, велики ли шансы на повторное наступление врагов на Киев / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

ВСУ сейчас сильнее, чем в феврале минувшего года, а армия оккупантов – нет. И поэтому вероятность повторной атаки на Киев несколько снижается. Об этом в интервью Главреду военнослужащий ВСУ, журналист, политолог Кирилл Сазонов.

"Киев остается целью России, как и вся Украина. Но сейчас мы сильнее, чем были в феврале 2022 года, а россияне – нет. Потому что весь этот призыв, включая тех, кого уже успели обучить, это все-таки необстрелянные солдаты, без боевого опыта. В прошлый раз РФ заходила на Киев с контрактниками, техникой, все было серьезнее. И это в то время, когда парни, которые пошли в тероборону в феврале-марте прошлого года, уже стали настоящими бойцами", − сказал он.

Кто такой Кирилл Сазонов?

Известный украинский политолог, блогер, боец ВСУ

Вероятность вступления Беларуси в войну

Напомним, командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев прокомментировал информацию о планируемом визите президента Российской Федерации Владимира Путина в Беларусь.

Он уверен, что российский диктатор едет на встречу с самопровозглашенным главой Беларуси Александром Лукашенко для более широкого привлечения белорусской армии в войне против Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикации о том, что РФ намерена втянуть Беларусь в войну с Украиной.

Он назвал "глупыми и безосновательными выдумками" публикации о том, что Путин едет в Минск принуждать Беларусь к участию в войне против Украины.

Другие новости:

ВСУ Кирилл Сазонов война России и Украины
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