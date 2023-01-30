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"Россияне уже начали наступление": Свитан рассказал, следует ли ожидать штурма Харькова

30 января 2023, 21:12
Военный эксперт подчеркнул, что россияне потеряют огромное количество своих солдат, если решатся наступать на Харьков.
Украинские военные, ВСУ, Роман Свитан, распад России
Свитан рассказал, пойдут ли россияне в новое наступление на Харьков / 93-я ОМБр Холодный Яр, скриншот, ua.depositphotos.com

Российские оккупационные войска давят на позиции украинских военных на Донбассе. Однако пока захватчики не могут себе позволить штурмовать другие направления. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью ТСН.uа.

"Россияне уже начали наступление. С начала года на некоторых позициях растет давление. В основном – это на Донетчине и Луганщине. Россияне пытаются выдавить наши гарнизоны или их окружить, отрезать логистические цепочки снаряжения. Пока большего россияне не могут себе позволить", - отметил военный эксперт.

По его словам, начинать новое наступление на Харьков – это бесперспективно. Свитан подчеркнул, что для россиян – это просто уничтожить большое количество войск.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

"Харьков они не смогут захватить. Не хватает сил и средств. Они упрутся в линию обороны Харькова. Я не думаю, что они выведут войска из Херсона или Запорожья, чтобы начать наступление на Харьков. Вероятнее всего, они захотят выйти на административные границы Донетчины и Луганщины", - пояснил Свитан.

Россияне готовят повторное наступление на Украину

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что в период с конца января или в марте 2023 года РФ может пойти в новое масштабное наступление на Украину. По мнению Залужного, враг способен попытаться захватить Киев, атаковать на Донбассе или на южном направлении. Украинским войскам нужно больше оружия для реализации своих задач.

Как отметил начальник Харьковского гарнизона, бригадный генерал Сергей Мельник, оккупационные войска России снова пойдут на Харьков. Они планируют использовать силы плохо подготовленных мобилизованных военных. Задача оккупантов – отрезать город от Киева, чтобы ВСУ не смогли двинуться на запад на помощь столице. Украинские войска будут отражать атаку.

В то же время российский террорист Игорь Гиркин высмеял планы России по захвату Харькова, Одессы и Николаева. По его словам, у оккупантов нет сил для реализации таких задач. "До Лондона и Рейкьявика на этот раз дело не дошло. Но "Мы возьмем" – прозвучало мощно. Интересно – кто это "мы"? Кто будет брать Киев вместе с господином Константиновым?"- подчеркнул террорист Гиркин.

Больше новостей о повторном наступлении РФ:

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