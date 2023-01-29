Несмотря на практически полную нехватку профессиональных военных, враг может попытаться наступать с помощью новомобилизованных, говорит Сергей Череватый.

В ВСУ оценили шансы на новое полномасштабное наступление войск РФ / коллаж фото УНИАН

Русские оккупанты, несмотря на почти полную нехватку профессионально подготовленных военных, все же могут вновь попытаться широкомасштабно наступать с помощью новомобилизованных. Об этом заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телеканала FREEДОМ.

"Уже год, как мы держим оборону и убили более 120 тыс. врагов, уничтожили лучшую его технику, бронетехнику, самолеты. Группировка вторжения врага составила около 170 тыс. Возвращаясь к цифрам Генштаба, более 120 тыс. (на 28.01.2023 ликвидировано 125 510 оккупантов – Главред) уже уничтожено. И если мы умножим еще на три, чтобы узнать количество раненых, то поймем, что это и есть та группировка, которая была самой профессиональной, лучшей, подготовленной под вторжение. Ее нет", – пояснил офицер.

Череватый напомнил, как в день полномасштабного вторжения РФ в Украину (24 февраля 2022 года) многие пропагандисты кричали − украинцы продержатся всего лишь три дня. Но ВСУ защитники успешно сражаются уже почти год.

По словам офицера, российские новомобилизованные − не профессиональные военнослужащие (даже если успели пройти минимальную подготовку). Это − люди, которых просто вырвали из мирной жизни.

"Будет тяжело. Наверное, будут попытки каких-то наступлений. Но мне кажется, что Вооруженные силы Украины уже показали, на что способны", – подытожил Череватый.

Россияне готовят повторное наступление на Украину

Ранее Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российская армия в ближайшее время может попытаться осуществить свой последний рывок в войне против Украины. По его словам, Украина ежедневно готовится к возможному наступлению, ведь россияне могут осуществить свой последний рывок на годовщину полномасштабного вторжения или уже в марте.

По словам военного эксперта Владислава Селезнева, страна-агрессор РФ не сможет наступать до 20 февраля, ведь на формирование ударной группировки требуется по меньшей мере четыре недели, а по состоянию на это время такой наступательный потенциал еще не сформирован. Однако нельзя исключать варианта, что российские оккупанты в любой день могут начать масштабные перемещения, и тогда через четыре недели после этого может существенно измениться ситуация на поле боя, говорит Селезнев.

Как сообщает The Times со ссылкой на данные западной разведки, президент страны-агрессора Владимир Путин готовится объявить новую волну мобилизации для участия в войне в Украине. В ходе новой волны мобилизации на фронт могут отправить до 500 тысяч человек.

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