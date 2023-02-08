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Защищали "родину": ВСУ мастерски "демилитаризовали" двух братьев-оккупантов

8 февраля 2023, 20:39
О ликвидации братьев-оккупантов сообщила в социальных сетях их сестра.
Защищали 'родину': ВСУ мастерски 'демилитаризовали' двух братьев-оккупантов
ВСУ ликвидировали двух братьев-оккупантов / Анатолий Штефан "Штирлиц"

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российских захватчиков, которые пришли на украинскую землю. Иногда украинским защитникам удается ликвидировать оккупантов из одной семьи. Так, наши воины ловко "демилитаризовали" сразу двух россиян, которые были братьями.

Как отметил полковник ВСУ и блогер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц"), о ликвидации братьев-оккупантов сообщила в социальных сетях их сестра. При этом россиянка отметила, что ее братья якобы защищали "родину".

"Мои братья Виктор и Николай. Больше их нет с нами. Они защищали родину", - написала сестра захватчиков.

Полковник ВСУ отметил, что не может понять, какая у оккупантов может быть "родина" на территории Украины. Впрочем, он подчеркнул, что это хорошая новость, что ликвидированных захватчиков становится все больше и больше.

Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200" стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза.

Кроме того, на войне в Украине был ликвидирован мобилизованный из Свердловской области 27-летний Александр Сизиков. Перед отправкой на фронт оккупант заявлял, что его "дело верное".

Больше новостей о ликвидированных оккупантах:

война в Украине война России и Украины
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