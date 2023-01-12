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Забил до смерти собственную мать: ВСУ ликвидировали "вагнеровца" с темным прошлым

12 января 2023, 14:37
Оккупата Сергея Молодцова в РФ возвели в ранг "героя", "забыв", что он был осужден за жестокое убийство.
Сергей Молодцов
Сергей Молодцов ликвидирован в Украине / Фото e1.ru

На войне в Украине ликвидирован очередной оккупант- наемник ЧВК "Вагнера" Сергей Молодцов. В РФ из него сделали героя, умолчав, что он забил до смерти собственную мать.

Молодцов - уроженец Уссурийска и житель города Серов Свердловской области РФ, который отбывал наказание. Из колонии он смог выбраться благодаря тому, что подписал контракт с ЧВК "Вагнер". В 1995 году он успел повоевать в Чечне.

Информацию о том, что Молодцов вступил в ЧВК, находясь в колонии, E1.RU подтвердил глава Серовского городского округа Василий Сизиков.

В картотеке Серовского суда есть приговор, вынесенный Молодцову в марте 2017 года. В документе указано, что Сергей вместе со своей сожительницей жил у пожилой матери, чтобы ухаживать за ней. Он злоупотреблял алкоголем и в один из вечеров, когда напился, забил мать до смерти.

Молодцов нанес престарелой матери руками и ногами не менее шести ударов в область головы, туловища и конечностей. Ударами он сломал ей челюсть, плечо, разбил лицо и голову. Из-за травм пенсионерка умерла. На суде россиянин уверял, что женщина упала сама.

До убийства матери Молодцов уже был судим за умышленное избиение человека, приведшее к его смерти. Тогда его приговорили к 9 годам лишения свободы, но отпустили условно-досрочно.

За убийство матери же суд в Серове приговорил его к 11,5 годам колонии строгого режима, но благодаря "повару Путина" Евгению Пригожину, отсидел он лишь чуть более 5 лет.

Российское издание Екатеринбург онлайн пишет, что 46-летнего Сергея Молодцова, ликвидированного в Украине, с воинскими почестями похоронили 5 января. Гроб наемника несли военные, на прощании выступали ветераны, чиновники и общественные деятели, которые благодарили его "за мужество и героизм".

"Он был творческой натурой, занимался резьбой по кости, работал в ювелирной мастерской. Близкие вспоминают Сергея как удивительно неординарного человека, любящего жизнь. Он был честным человеком. Правда для него — это главное. Всегда откликался на чужую беду, помогал слабым и нуждающимся. Про таких говорят: рубаха-парень. Он любил музыку, свободу, скорость. Светлая память!" - сказал на похоронах наемника представитель местных властей.

Как сообщал Главред, под Бахмутом был ликвидирован наемник ЧВК "Вагнер" с позывным "Ташай", который ранее был известен как киллер "Колобок". В 2016 году его приговорили к 19-летнему тюремному сроку, но недавно завербовали в ЧВК "Вагнер".

Также Вооруженные силы Украины ликвидировали экс-инкассатора Игоря Богаченко, который был осужден за ограбление банка в Зеленодольске (Татарстан). Примерно 4 месяца назад бывший инкассатор принял предложение ЧВК "Вагнер" и отправился на войну против Украины.

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