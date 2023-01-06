Убийцы, наркоторговцы и рецидивисты: "вагнеровцы" выходят на свободу за участие в войне

Заключенный Александр Суетов получил в 2020 году 10 лет колонии строгого режима как организатор преступной группировки.

Создатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин / Скриншот

Среди заключенных, которые вступили в частную военную компанию "Вагнер", а затем были отпущены на свободу за убийства украинцев, воры-рецидивисты, наркоторговцы и убийцы.

Удалось узнать о жителях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, идет речь в расследовании изданий "Агентство" и Российской службы ВВС.

На фото владельца ЧВК "Вагнер" Пригожина с помилованными заключенными находится ветеринар Дмитрий Каравайчик. В июле 2019 года он был приговорен к 17 годам колонии строгого режима "за создание преступной группировки по производству и сбыту амфетамина". По данным суда, Каравайчик занимался производством наркотика, а поиском покупателей занималась его жена – Диана Грибовская (приговорена к 16 годам колонии).

Еще один заключенный, опознанный журналистами издания, Александр Суетов, получивший в 2020 году 10 лет колонии строгого режима как организатор преступной группировки, совершавшей налеты на ювелирные магазины в Санкт-Петербурге.

Также журналисты "Агентства" узнали еще двух завербованных ЧВК "Вагнера" заключенных - предположительно Дениса Кинева и Станислава Усачева. Киневу, по данным издания, еще в 2011 году дали пять лет колонии за разбой, а Усачева в 2016 году осудили на год и один месяц колонии за угон автомобиля.

Журналисты Российской службы ВВС узнали в одном из помилованных заключенных неоднократно осужденного, в том числе за убийство, Анатолия Сальмина.

Ранее сообщалось, что владелец частной военной компании "Вагнера" и "повар Путина" Евгений Пригожин пытается усилить роль своей ЧВК в российских военных операциях на территории Украины.

У него есть политические амбиции, и увеличением роли своей ЧВК в войне он хочет повлиять на ультранационалистический электорат в России,

Напомним, сбежавший из зоны боевых действий в Украине российский дезертир ЧВК Вагнера Павел Николин рассказал о том, зачем открыл огонь по полицейским в Новошахтинске Ростовской области.

По его словам, он якобы не знал, что пересек границу, и думал, что перед ним украинские военные.

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