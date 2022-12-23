Метит на кресло Путина: Пригожин из-за политических амбиций увеличивает роль ЧВК "Вагнера" в войне – ISW

"Повар Путина" уже помогал РФ закупать оружие у КНДР для войны в Украине. Он пытается произвести впечатление на ультранационалистический электорат в России.

Пригожин увеличивает роль ЧВК "Вагнера" в войне из-за политических амбиций, отмечают в ISW/ сайт Кремля, соцсети

Владелец частной военной компании "Вагнера" и "повар Путина" Евгений Пригожин пытается усилить роль своей ЧВК в российских военных операциях на территории Украины.

У него есть политические амбиции, и увеличением роли своей ЧВК в войне он хочет повлиять на ультранационалистический электорат в России, который он надеется позже использовать. Об этом рассказали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили, что, по словам представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, группа "Вагнера" получила партию оружия от Северной Кореи для ее использования в войне против Украины.

Также Кирби сообщил, что Пригожин ежемесячно тратит более 100 миллионов долларов на финансирование операций вагнеровцев в Украине. По данным представителя Совета национальной безопасности США, сейчас на территории Украинского государства находится 50 тысяч вагнеровцев, из которых 10 тысяч контрактников и 40 тысяч завербованных в тюрьмах осужденных.

Аналитики считают, что Пригожин с помощью своей ЧВК пытается обеспечить российских военных теми возможностями, которых им не хватает.

"Сообщения о поставках Северной Кореей оружия российским военным через группу Вагнера могут свидетельствовать о том, что Пригожин пытается использовать свою частную военную компанию для поставок иностранного оружия, которое российскому министерству обороны было бы сложнее закупать официально", – говорится в отчете ISW.

Также аналитики рассказали, что Пригожин значительную часть вагнеровцев перебросил под Бахмут, надеясь, что это поможет оккупационному войску добиться успехов, которых до сих пор достичь не удалось.

В Институте изучения войны предполагают, что такими своими действиями Пригожин пытается накопить влияние на ультранационалистический электорат, чтобы потом реализовать свои политические амбиции.

Ранее экс-депутат Госдумы РФ, который получил украинское гражданство, бизнесмен Илья Пономарев отмечал, что Путин намеренно пугает Запад хаосом, который может возникнуть в РФ после поражения страны-агрессора в войне. Он пытается показать, что в случае отстранения его от власти президентом России может стать еще более опасный человек, например, глава Чечни Рамзан Кадыров или российский бизнесмен и владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин.

Напомним, после визита президента Украины Владимира Зеленского на передовые позиции в Бахмут и его встречи с украинскими защитниками под Бахмут на позиции оккупантов приехал Евгений Пригожин. Владелец ЧВК "Вагнера" начал устраивать цирк с вызовом президента Украины на "разборки". Пригожин приказывал обстрелять Бахмут.

Читайте также: