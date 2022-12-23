Здание, в котором в результате бомбардировок россиянами погибли около 600 человек, захватчики уничтожили экскаватором.

Оккупанты снесли драмтеатр в Мариуполе/ скрин

Российские оккупанты снесли драмтеатр в Мариуполе, который был полуразбомблен из-за обстрелов со стороны россиян весной 2022 года. Для уничтожения здания захватчики применили тяжелую технику.

Соответствующее видео появилось в соцсетях. На нем видно, что здание огородили и его уже завершает разбирать на куски большой экскаватор.

По словам советника главы Мариуполя Петра Андрющенко, снос руин драматического театра – это попытка россиян замести следы своих преступлений.

"Снос руин драматического театра – безусловная попытка скрыть навсегда физические доказательства наибольшего одновременного умышленного убийства украинцев россиянами с начала этой фазы войны. Оккупанты даже не скрывают своих намерений", – написал он в Telegram.

В то же время Андрющенко рассказал, что оккупанты демонтируют только заднюю и центральную часть театра, фронтальную оставят целой как "основу реконструкции".

"То есть демонтируется только те части здания, которые доказывают бомбардировки, а не выдуманный пропагандой подрыв изнутри", – рассказал советник главы Мариуполя.

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Сброс сверхмощной бомбы на драмтеатр в Мариуполе

Мариуполь был под обстрелами россиян с начала полномасштабной войны России против Украины. В драмтеатре было бомбоубежище, куда приходили прятаться люди от бомбежек оккупантов.

16 марта российские захватчики сбросили на драмтеатр сверхмощную бомбу. Оккупантов не остановило от этого шага даже то, что перед заведением и позади него большими буквами краской на асфальте было написано "Дети". От прямого попадания помещение было почти полностью разрушено. Вследствие этого, согласно расследованию "Associated Press", погибли около 600 человек, находившихся в бомбоубежище. Части людей удалось спастись.

В июне российские оккупанты говорили о том, что собираются запускать новый сезон в драмтеатре в Мариуполе, который они сами же разбомбили. Советник мэра Мариуполя Андрющенко тогда отмечал, что захватчики пробили очередное дно, ведь планируют устроить "танцы на костях".

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