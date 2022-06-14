"Спектакли на могильнике": оккупанты запустят шоу в разбомбленном драмтеатре в Мариуполе

Драмтеатр в Мариуполе/ Telegram Андрющенко

Российские оккупанты собираются запускать новый сезон в драмтеатре в Мариуполе, который они сами же разбомбили.

Захватчики уже даже объявили дату запуска сезона – 10 сентября. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Драмтеатр в Мариуполе должен открыться 10 сентября, новый сезон откроется двумя-тремя танцевальными и эстрадно-концертными номерами, а также театральной постановкой", – процитировал Андрющенко официальное сообщение оккупационной администрации Мариуполя.

Он подчеркнул, что такие действия РФ – это буквально танцы на костях, ведь в драмтеатре в результате авиаудара российских оккупантов 16 марта погибли сотни людей.

"Танец на костях, спектакль на могильнике. И всё организуют оккупанты вместе с коллаборантами. Когда в следующий раз циничная Россия начнет опять что-то вопить о гуманизме, просто вспомните это сообщение", – подчеркнул Андрющенко.

Ранее сообщалось, что в разбомбленном российскими оккупантами драмтеатре в Мариуполе погибло около 600 человек – это почти вдвое больше того количества, как считалось ранее. При этом люди, которым удалось выжить, отмечают, что число погибших внутри и за пределами здания театра может быть еще большим.

Напомним, российские пропагандисты сняли на руинах завода Азовсталь, который уничтожили российские оккупанты, циничный клип на песню "Пливе кача". При этом песню поют на украинском языке, объясняя это тем, что якобы "забрали ее себе как трофей".

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