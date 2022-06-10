Цинизм зашкаливает: пропагандисты сняли на руинах Азовстали украиноязычный клип на песню "Пливе кача"

Пропагандисты сняли на руинах Азовстали украиноязычный клип на песню "Пливе кача"/ Скрин из видео

Российские пропагандисты сняли на руинах завода Азовсталь, который уничтожили российские оккупанты, циничный клип на песню "Пливе кача". Песню исполняют российский певец и журналист Аким Апачев, который родом из Мариуполя, вместе с малоизвестной исполнительницей Дарьей Фрей. При этом они поют на украинском языке, объясняя это тем, что якобы "забрали ее себе как трофей".

Клип был опубликован в YouTube. Запись делалась на развалинах разбомбленной Азовстали. Также использовались кадры практически уничтоженного российскими захватчиками Мариуполя и атак оккупантов на Азовсталь, которую в течение трех месяцев героически удерживали украинские воины.

В тексте песни украинских защитников Азовстали называют "демонами". Также там звучит типичная кремлевская пропаганда о "Новороссии", иродах, и "российском Крыме".

В начале клипа певица Дарья Фрей появляется в белом платье и накинутом на плечи триколоре. После нее в клипе показывают Акима Апачева, который читает пропагандистский рэп.

При этом исполнители решили, что украинский язык – это якобы их "трофей", о чем даже спели в песне: "Це мій Крим, це мій дім, це моя земля. Я також забираю мову".

Клип снимали на руинах Азовстали/ скрин из видео

Стоит отметить, что уроженец Украины даже не смог правильно написать текст песни, и он изобилует ошибками. Так, в песне вместо слова "палала" поют "палахала", вместо "немовля" – "немовлято", вместо "залишки" – "посліди", а вместо слова "змусив" – "винудив". А в некоторых словах певцы даже ударение неправильно используют, например, вместо "полонЕних" – "полОнених".

В клипе используются карды разрушенного оккупантами Мариуполя/ Скрин из видео

В комментариях зрители жестко раскритиковали клип, а авторам пообещали, что они будут привлечены к ответственности.

Кое-кто из комментаторов писал, что до такого цинизма даже гитлеровцы не могли додуматься, а кое-кто писал, что за такую песню песне потом придется отвечать.

Что происходит в оккупированном Мариуполе

Ранее сообщалось, что в Мариуполе горожанам можно перемещаться по городу только при наличии документов от оккупантов: справки о прохождении фильтрации и пропуска, что позволяет перемещение по городу.

При этом люди вынуждены выстаивать в очереди под палящим солнцем по 6 часов, чтобы получить еду в качестве "помощи" от оккупантов. Многие из людей падают в обморок и попадают в больницу, а пищу получает лишь каждый пятый.

Также сообщалось, что рашисти закрыли оккупированный Мариуполь на карантин, там началась первая фаза эпидемии и выросла смертность. Как рассказывал советник мэра города Петр Андрющенко, не исключено, что в городе понемногу начинается эпидемия холеры.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что более тысячи украинских военнопленных с завода Азовсталь в Мариуполе перевезли в Россию "для проведения следственных действий". При этом в ближайшее время на территорию страны-агрессора могут перевезти еще часть украинских военнопленных из Мариуполя.

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