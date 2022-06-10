Цинизм зашкаливает: пропагандисты сняли на руинах Азовстали украиноязычный клип на песню "Пливе кача"

Пропутинские певцы объяснили, что поют на украинском, потому что она теперь якобы "их трофей".
Российские пропагандисты сняли на руинах завода Азовсталь, который уничтожили российские оккупанты, циничный клип на песню "Пливе кача". Песню исполняют российский певец и журналист Аким Апачев, который родом из Мариуполя, вместе с малоизвестной исполнительницей Дарьей Фрей. При этом они поют на украинском языке, объясняя это тем, что якобы "забрали ее себе как трофей".
Клип был опубликован в YouTube. Запись делалась на развалинах разбомбленной Азовстали. Также использовались кадры практически уничтоженного российскими захватчиками Мариуполя и атак оккупантов на Азовсталь, которую в течение трех месяцев героически удерживали украинские воины.
В тексте песни украинских защитников Азовстали называют "демонами". Также там звучит типичная кремлевская пропаганда о "Новороссии", иродах, и "российском Крыме".
В начале клипа певица Дарья Фрей появляется в белом платье и накинутом на плечи триколоре. После нее в клипе показывают Акима Апачева, который читает пропагандистский рэп.
При этом исполнители решили, что украинский язык – это якобы их "трофей", о чем даже спели в песне: "Це мій Крим, це мій дім, це моя земля. Я також забираю мову".
Стоит отметить, что уроженец Украины даже не смог правильно написать текст песни, и он изобилует ошибками. Так, в песне вместо слова "палала" поют "палахала", вместо "немовля" – "немовлято", вместо "залишки" – "посліди", а вместо слова "змусив" – "винудив". А в некоторых словах певцы даже ударение неправильно используют, например, вместо "полонЕних" – "полОнених".
В комментариях зрители жестко раскритиковали клип, а авторам пообещали, что они будут привлечены к ответственности.
Кое-кто из комментаторов писал, что до такого цинизма даже гитлеровцы не могли додуматься, а кое-кто писал, что за такую песню песне потом придется отвечать.
Что происходит в оккупированном Мариуполе
Ранее сообщалось, что в Мариуполе горожанам можно перемещаться по городу только при наличии документов от оккупантов: справки о прохождении фильтрации и пропуска, что позволяет перемещение по городу.
При этом люди вынуждены выстаивать в очереди под палящим солнцем по 6 часов, чтобы получить еду в качестве "помощи" от оккупантов. Многие из людей падают в обморок и попадают в больницу, а пищу получает лишь каждый пятый.
Также сообщалось, что рашисти закрыли оккупированный Мариуполь на карантин, там началась первая фаза эпидемии и выросла смертность. Как рассказывал советник мэра города Петр Андрющенко, не исключено, что в городе понемногу начинается эпидемия холеры.
Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что более тысячи украинских военнопленных с завода Азовсталь в Мариуполе перевезли в Россию "для проведения следственных действий". При этом в ближайшее время на территорию страны-агрессора могут перевезти еще часть украинских военнопленных из Мариуполя.
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