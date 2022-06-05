Рашисты закрыли Мариуполь на карантин, в городе свирепствует эпидемия

В Мариуполе началась эпидемия / Фото Reuters

Рашисты закрыли оккупированный город Мариуполь на карантин, там началась первая фаза эпидемии, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире телемарафона.

"Все то, что попадает в акваторию моря, все то, что попадает не только в акваторию моря, а все те источники, откуда берется вода через дренаж, мы же понимаем - неглубокие могилы дают соответствующие результаты, гниение мусора на улицах - все это попадает в воду, в море, в источники питьевой воды и риск эпидемии не просто угрожающий, а он уже такого уровня, что в принципе мы фиксируем единичные случаи, насколько мы можем фиксировать, позволяющие говорить, что эпидемия в принципе началась", - заявил советник мэра.

По его словам, в городе растет уровень смертности.

"Все это говорит о том, что фактически Мариуполь уже попал в первую фазу эпидемии. И частично это подтверждают, потому что наши источники власти подтверждают, что фактически город закрывают на карантин. Сейчас это более легкий вариант карантина, более бюрократический. Но я думаю, что и там уже понимают, что эпидемия пошла", - отметил Андрющенко.

При этом он считает, что в Мариуполе может быть холера, дизентерия или другая вирусная инфекция, поражающая желудочный тракт.

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"Самое страшное, что даже такая вроде бы банальная вещь как дизентерия в нынешних условиях неработающей медицинской системы, отсутствие лекарств, отсутствие лабораторий, отсутствие всего того, к чему мы привыкли, отсутствие вакцин в Мариуполе, даже такое штука как эпидемия дизентерии может привести к десяткам тысяч погибших. Здесь даже и холеры не следует ожидать. А если холера — то вообще последствия очень сложно просчитать", - подытожил чиновник.

Напомним, как сообщали в горсовете Мариуполя, российские оккупанты, которые практически разрушили украинский Мариуполь, устроили новые испытания для мирных жителей, чьи родственники погибли в результате обстрелов. Захватчики не выдают им справки о смерти. Также у жителей города нет возможности похоронить своих родных, чьи жизни забрали российские военные, в отдельных могилах. Справку о смерти оккупанты выдают только по факту смерти от естественных причин.

Также в Мариуполе для получения питьевой воды украинцам приходится ждать больше двух дней. При этом, техническая вода для гигиенических нужд в городе отсутствует. При этом в центре города в парке щедро поливают газоны – чтобы было где снимать видео для российской пропаганды.

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