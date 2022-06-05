В Мариуполе оккупанты не дают людям воду, зато щедро поливают газоны

Мариуполь без воды, но газоны оккупанты поливают / фото: Андрющенко Time

В Мариуполе для получения питьевой воды украинцам приходится ждать больше двух дней. При этом, техническая вода для гигиенических нужд в городе отсутствует.

"Мариуполь. Сейчас. Для получения питьевой воды теперь должен записаться в очередь. Очередь от двух дней. То есть теперь питьевая вода в лучшем случае раз в два дня. Основная причина – падение уровня воды в природных источниках забора воды. Прогнозируют дальнейшее сокращение поставок воды по естественным причинам - летний зной", - сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко на своем телеграм-канале.

При этом, по его словам, в центре города в парке щедро поливают газоны – чтобы было где снимать видео для российской пропаганды.

"Так выглядит цинизм. Питьевая вода доступна раз в два дня. Доставки технической воды для гигиенических нужд нет совсем. Зато исправно поливаем газоны, чтобы было на фоне чего снимать кино о "жизни улучшилось". Нет слов. Только ярость", - пишет Андрющенко.

Также по информации горсовета, гуманитарная помощь от оккупантов уже сокращена. Теперь ее выдают исключительно людям пенсионного возраста. Всем остальным только через "работу" - практика еда за работу возобновилась, отмечает Андрющенко.

"Молодежь заставляют записываться в "жены" и помогать мобильным патрулям, в т.ч. в фильтрационных мерах. За отказ угрожают мобилизацией в армию "ДНР". Мариуполь целенаправленно и планомерно превращают в гетто для украинцев", - сообщил советник мэра города.

Ранее сообщалось, что террористы из так называемой "ДНР" угрожают казнить защитников Мариуполя, которые сейчас находятся в плену захватчиков на временно оккупированных территориях Донбасса.

Также на днях стало известно, что российские захватчики расстреляли из танков жилые дома в Мариуполе, чтобы снять это на видео и использовать для создания пропагандистского видеоролика для российских СМИ.

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