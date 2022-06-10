От сильного удара с ребенка спала обувь: в Польше трамвай сбил 11-летнюю украинку

Ребенок с мамой были в Варшаве с конца февраля – бежали туда от войны в Украине.
В столице Польши Варшаве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11-летней девочки из Украины. Ребенка сбил трамвай.
Несчастный случай произошел на кольцевой развязке де Голля. Об этом сообщает польское издание se.pl.
Отмечается, что девочка возвращалась из школы и переходила трамвайные пути в неположенном месте. Удар был таким сильным, что с ребенка слетела обувь.
На место происшествия сразу вызвали медицинский вертолет, однако ему негде было сесть. Поэтому вертолет вернулся обратно, а пострадавшую забрала карета скорой помощи.
Сейчас за жизнь ребенка борются медики.
Известно, что девочка вместе с мамой приехали в Варшаву в конце февраля, убегая от войны в Украине.
Ранее сообщалось, что в Варшаве агрессивная женщина набросилась на украинку, которая работает в магазине мучных изделий, обвинив ее в том, что она якобы посоветовала ей купить не такой хлеб.
Напомним, украинка в аэропорту США проучила школьника из РФ, который призвал использовать против Украины ядерное оружие.
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