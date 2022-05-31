Русские бояться быть русскими в Польше: прикидываются украинцами

Русские бояться быть русскими в Польше / УНИАН, скриншот с видео

Россияне в Польше начали заклеивать российские номера на автомобилях украинскими флажками.

Судя по всему, они боятся реакции местных жителей на гражданство страны-агрессора. Видео проиходящего опубликовали в сети.

"Я все видел, но чтобы кацапы так ссались в Польше и заклеивали свои номера… Все видел, но такого еще не видел. Вот так оно в жизни бумерангом возвращается", - говорит автор видео.

Правда дизайн российских номеров существенно отличается от украинских, поэтому подделку заметно невооруженным глазом.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о введении визового режима для граждан России и заявил, что поддерживает усиление контроля за въездом россиян в Украину на фоне полномасштабной российской агрессии.

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