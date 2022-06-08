Более 1000 пленных с Азовстали оккупанты вывезли в Россию – росСМИ

Более 1000 пленных с Азовстали" оккупанты вывезли в Россию, сообщают росСМИ/ Twittwr Kozatsky_D, полк "Азов"

Более тысячи украинских военнопленных с завода Азовсталь в Мариуполе перевезли в Россию "для проведения следственных действий".

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство новостей ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах России. Отмечается, что с защитниками Азовстали сейчас якобы "плотно работают правоохранительные органы".

По данным российского новостного агентства, более ста человек сейчас могут находиться в Москве, среди них, в частности, "иностранцы которые сдались в Мариуполе".

При этом отмечается, что в ближайшее время в Россию могут перевезти еще часть военнопленных защитников Украины. Их могут отправить на территорию страны-агрессора после того, как "будут проведены очные ставки".

Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее сообщалось, что террористы из так называемой "ДНР" угрожают казнить защитников Мариуполя, которые сейчас находятся в плену захватчиков на временно оккупированных территориях Донбасса. Как заявил "глава министерства юстиции" так называемой "ДНР" Юрий Сыворотка, украинских пленных, в том числе и бойцов с завода Азовсталь, собираются "судить", и некоторые из них могут подвергнуть смертной казни.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что российские оккупанты удерживают в плену более 2,5 тысячи украинских защитников Мариуполя.

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