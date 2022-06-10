Украина может пустить на дно весь Черноморский флот РФ: Жданов назвал условие

Украина может пустить на дно весь Черноморский флот РФ – Жданов/ defense.gov/Navy Petty Officer 2nd Class Sarah Myers, Главред

Украинские Вооруженные силы могут потопить весь Черноморский флот страны-агрессора России, если у нас на вооружении будут ракеты Harpoon.

Такие ракеты могут поражать цели на расстоянии 500 километров. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

По словам эксперта, такие ракеты могут достать до Новороссийска (российский город, крупнейший торговый порт Юга России – ред.).

"Не все 100 российских кораблей ЧФ можно уничтожить, потому что среди этих 100 есть катера, малоразмерные, но они боевые. А все, что водоизмещением от 1000 тонн и более, то вполне возможно", – отметил Жданов.

Он подчеркнул, что такими ракетами можно уничтожить даже российские подводные лодки. Они дизельные, поэтому время от времени должны поднимаются на поверхность, чтобы дозарядить аккумуляторы.

Также Жданов отметил, что в составе Черноморского флота РФ нет кораблей с атомной энергетической установкой, ведь бассейн Черного моря – это безъядерная зона, и туда такие корабли заходить не могут.

Ракеты Harpoon

Ракеты Harpoon – это американские противокорабельные ракеты, которые являются одними из самых распространенных в мире.

Для их запуска могут использоваться самолеты, надводные лодки, подводные лодки и береговые пусковые установки.

Ранее сообщалось, что противокорабельные ракетные комплексы Harpoon уже поступили на баланс ВСУ. Вместе с украинскими ракетами Нептун они находятся боевом дежурстве на береговой линии. Поэтому Черноморский флот России держится на расстоянии, чтобы не повторить судьбу крейсера "Москва".

Также ранее сообщалось, что такие ракетные комплексы Украины предоставляют Великобритания, Дания, Нидерланды и другие государства.

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