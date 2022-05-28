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За крейсером "Москва" пойдут другие корабли: Украина получает противокорабельные ракеты Harpoon

28 мая 2022, 12:45

Вооруженные силы Украины планируют устроить деблокаду своих морских портов в Черном море.

Harpoon
Дания, Великобритания, Нидерланды и другие страны уже поставляют ВСУ противокорабельные ракеты Harpoon / Скриншот видео Минобороны Украины

Великобритания, Дания, Нидерланды и другие государства предоставляют Украине противокорабельные ракеты Harpoon. Речь идет о пусковых установках, которые можно запускать с кораблей и поражать морские объекты противника. ВСУ ставят перед собой задачу при помощи таких ракет освободить свои морские порты от блокады со стороны России. Вслед за крейсером "Москва" могут отправиться и другие вражеские военные корабли. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

На своей странице в социальной сети Facebook он подтвердил сообщения, согласно которым Украина уже получает такое оружие от стран-союзников.

"Некоторые сообщения в прессе уже были, я просто подтвержу, что мое общение с коллегами - министрами обороны некоторых дружественных стран, в том числе Дании. Могу сказать, что мы получим "Гарпуны" - это такие специальные средства поражения, которые запускаются с обустроенных на кораблях пусковых установок", - рассказал Резников.

По его словам, противокорабельные ракеты Harpoon поставляют Дания, Великобритания, Нидерланды. Помогать с таким вооружением начинают и другие государства.

Также министр добавил, что военная помощь нацелена на нанесение урона морским объектам противника в Черном море и поспособствует устранению блокады украинских портов со стороны РФ.

"И эти "пасочки" будут как раз нацелены на поражение морской компоненты нашего врага в Черном море, чтобы мы наконец установили международно признанными законами свободу судоходства. И за крейсером "Москва" на дно Черного моря пойдут еще дополнительные кораблики", - подчеркнул Алексей Резников.Читайте такжеМощный Гарпун достанет до Крыма: США планируют вооружить ВСУ крылатыми ракетами

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия заблокировала практически все возможности украинского экспорта по морю. Если вопрос не решится, то мир может столкнуться с продовольственным кризисом. Гарант не исключил деблокаду Украиной морских портов военным путем.

Противокорабельные ракеты Harpoon для Украины

Harpoon – это американская ракета, которая является одной из самых распространенных в мире. Серийное производство запущено с 1975 года. За время ее использования было множество обновлений и модификаций. Ракету можно запускать с подводных лодок, надводных кораблей, береговых комплексов или с воздуха.

Максимальная дальность – около 140-315 километров, в зависимости от варианта и модификации ракеты.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович говорил, что после предоставления Украине ракет Harpoon Россия может столкнуться с потерей очередных кораблей. Российским крейсерам придется держаться еще дальше или маневрировать. Под сомнением будут и попытки оккупантов захватить остров Змеиный.

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