История с крейсером Москва может повториться: Арестович рассказал о ракетах Harpoon для Украины

Когда Украина получит ракеты Гарпун, расстановка сил на море изменится / Фото Reuters, Википедия

Когда Украина получит ракеты Harpoon, российские оккупанты могут потерять очередные корабли, как это было с флагманом Черноморского флота крейсером Москва. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

Он напомнил о заявлении министра обороны США Ллойда Остина, который сообщил о решении Дании передать украинской армии противокорабельные ракеты Harpoon. В зависимости от модификации ракеты могут поражать цели на расстоянии от 90 до 280 км.

Наличие у наших защитников такого вооружения серьезно изменило бы расстановку сил на море, а угроза Черноморскому флоту РФ увеличилась бы в разы.

"История с Москвой может повториться. Теперь они будут вынуждены держаться еще дальше или маневрировать. Попытки взять Змеиный или куда-то пострелять могут горько заканчиваться. Это серьезная история", – отметил Арестович.

Что известно о ракете Harpoon

Harpoon — американская ракета, одна из самых распространенных в мире. Находится в серийном производстве с 1975 года. За время эксплуатации получила множество модернизаций и модификаций. Ее можно запускать с надводных кораблей, подводных лодок, с береговых комплексов или с воздуха. Основные характеристики ракеты:

длина — 3,8 м или 4,6 м, в зависимости от модификации;

максимальная дальность — 140-315 км, в зависимости от варианта и модификации;

скорость — 864 км/ч;

масса боевой части — 225 или 235 кг.

Вооружение уже опробовано на практике, Соединенные Штаты неоднократно применяли Гарпун против иранских целей. Например, 18 апреля 1988 года они потопили иранский фрегат Саханд.

Как сообщал Главред, к вражеской группировке из семи десантных кораблей и двух ракетных судов в Черном море из оккупированного порта Севастополя направился новейший корабль Черноморского флота РФ фрегат Адмирал Макаров. Это увеличивает риск ракетных ударов по Одесскому региону.

Почему погиб крейсер Москва

13 апреля на российском ракетном крейсере Москва Черноморского флота РФ возник пожар из-за попадания в него ракет украинского противокорабельного комплекса Нептун.

14 апреля советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что корабль Москва затонул. Чиновник назвал ситуацию крупнейшим поражением Черноморского флота со времен Второй мировой войны.

Сначала в Минобороны РФ подтвердили только серьезные повреждения корабля. То, что судно тонуло, или в него попали украинские ракеты Нептун, там не сказали.

В Вооруженных силах Украины подтвердили, что войска нанесли по крейсеру Москва удар ракетой Нептун. Корабль получил серьезный урон и начал идти на дно.

Как пишет Daily Mail, ВСУ смогли уничтожить крейсер РФ Москва после того, как защитные системы корабля переключили внимание на поднятые в небо в качестве приманки беспилотники TB2 и не заметили приближения ракет Нептун.

Пока подбитый крейсер еще сохранял плавучесть, его пытались переправить до Севастополя. Однако поздно вечером 14 апреля Министерство обороны РФ сделало заявление о том, что крейсер Москва затонул.

Сколько стоил крейсер Москва

Стоимость крейсера Москва с ремонтом, который закончился в 2021 году, издание Forbes оценило в 750 миллионов долларов. Таким образом этот корабль стал самой дорогой потерей для России в войне против Украины.

Другие новости: