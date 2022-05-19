Мощный Гарпун достанет до Крыма: США планируют вооружить ВСУ крылатыми ракетами

Запуск ракеты Harpoon / defense.gov/Navy Petty Officer 2nd Class Sarah Myers

Украина может получить от США партию дальнобойных противокорабельных ракет, которые помогут снять блокаду РФ в Черном море.

Как пишет Reuters со ссылкой на собственные источники в американских правительственных кругах, американцы хотят помочь украинцам преодолеть морскую блокаду, которую РФ устроила на Черном море.

Отмечается, что это поможет снять угрозу экспорта украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

С другой стороны, США опасаются, что мощное оружие, которое будет способно потопить российские корабли, приведет к дальнейшей эскалации.

Какими ракетами могут вооружить ВСУ

Три американских чиновника заявили Reuters, что США рассматривают возможность поставки двух типов противокорабельных ракет: Harpoon или NSM. Рассматриваются варианты либо прямой поставки от США в Украину, либо передачи от одного из европейских союзников.

Помехой поставке Harpoon стоит то, что эти ПКР преимущественно морского базирования и очень ограниченное количество платформ с береговым базированием. Однако США работают над техническим решением, предусматривающим демонтаж этих ПКР с кораблей.

Несколько европейских стран выразили готовность отправить свои ПКР Harpoon Украине. Но они не хотят делать это первыми или в одиночку. Поскольку боятся мести РФ за будущие уничтоженные корабли. Правда, одна из стран, по словам американского чиновника, все же готова первой пойти на такой шаг. Ожидается, что другие последуют за ней.

Гарпун (Harpoon) — американская противокорабельная малогабаритная крылатая ракета, одна из самых распространённых в мире.

Существует в вариантах:

авиационного базирования — AGM-84;

корабельного (берегового) базирования — RGM-84;

для запуска с подводных лодок — UGM-84.

Характеристики:

имеет дозвуковую скорость полёта;

осколочно-фугасная боевая часть массой 225 кг;

максимальная дальность стрельбы зависит от носителя, модификации ракеты и целеуказания и составляет от 90 до 220 км (280 км у модификации SLAM).

Ракеты NSM выглядят как более удачное решение. Американцы считают, что будет достаточно 14 дней для того, чтобы овладеть ими. Уже есть береговые комплексы NSM. Определенное количество этих комплексов могла бы поставить Норвегия.

NSM (Naval Strike Missile) — норвежская противокорабельная ракета. Имеет возможность применения по наземным целям.

Запуск ракеты NSM / Скриншот

Ракета выполнена из композитных материалов, при подлёте к цели может выполнять противозенитные манёвры и ставить радиоэлектронные помехи.

Характеристики

масса c ускорителем, кг 407;

скорость полёта, число М 0,95;

дальность пуска минимальная 3 км;

дальность пуска максимальная 185 км;

боевая часть (масса) многовариантный подрыв (120 кг).

Добавим, что поставку Harpoon или NSM должен одобрить Госдеп.

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