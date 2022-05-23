РФ усилила группировку в Черном море фрегатом Адмирал Макаров, угроза ракетных ударов выросла

На борту фрегата Адмирал Макарова есть ракеты класса Калибр / Фото Минобороны РФ

К вражеской группировке из семи десантных кораблей и двух ракетных судов в Черном море из оккупированного порта Севастополя направился новейший корабль Черноморского флота РФ фрегат Адмирал Макаров.

Это увеличивает риск ракетных ударов по Одесскому региону, предупредили в Оперативном командовании Юг на странице в Facebook.

Отмечается, что в Одесской области ситуация стабильная и контролируемая.

Однако, жителей Одесской области призвали быть осторожными, не рисковать своими жизнями и прислушиваться к сигналам воздушной тревоги. Блестящее отражение ракетных атак системами противовоздушной обороны может привести к беспечности, но это чревато непоправимыми последствиями.

"Не пытайтесь испытать судьбу – не подвергайте себя опасности, которую несут заминированное побережье и прибрежные воды, в частности в штормовую погоду. Оставьте врагу "гостинцы", способные разрушить его планы", – отметили в пресс-службе ОК.

Отметим, военный журналист Владислав Селезнев сообщал, что после уничтожения крейсера Москва новым флагманом ЧФ РФ должен был стать Адмирал Макаров.

Народный депутат от фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко 6 мая написал, что вблизи Одессы загорелся российский фрегат Адмирал Макаров. Причина пожара, как сообщал парламентарий – удар украинской армии по кораблю ракетами Нептун.

Одесское издание Думская также сообщило, что в Черноморской акватории горит русский военный корабль Адмирал Макаров. На помощь фрегату вышли спасательные судна из временно захваченного Крыма. Журналисты утверждают, что пожар возник на борту российского фрегата проекта 11356Р типа "Буревестник", который находится неподалеку от острова Змеиный.

Турецкий канал TRT Haber опубликовал возможное видео крушения фрегата Адмирал Макаров. Видеосъемка велась с беспилотника. Качество видео низкое, поэтому нельзя точно утверждать, что это корабль Адмирал Макаров.

Пентагон не подтвердил эту эту информацию о фрегате Адмирал Макаров.

Справка. Фрегат Адмирал Макаров был спущен на воду 2 сентября 2015 года. Это - один из трех аналогов кораблей проекта 11356Р Буревестник. Он имеет длину 124,8 м и ширину 15,2 м. На нем есть пушки, зенитная артиллерия и ракетные установки.

В 2018 году фрегат Адмирал Макаров как один из кораблей Оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море начал участвовать в разнообразных "боевых задачах", особенно во время российской военной кампании в Сирии.

После полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года фрегат неоднократно обстреливал крылатыми ракетами Калибр территорию Украины.

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