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Адмирал Макаров – новый флагман ВМС РФ: на борту "подбитого ВСУ" корабля 8 ракет Калибр – журналист

7 мая 2022, 16:57

Фрегат Адмирал Макаров – один из самых современных кораблей на вооружении ЧФ РФ и должен был заменить крейсер Москва, сказал Владислав Селезнев.

Адмирал Макаров
Фрегат Адмирал Макаров / Минобороны РФ

Российский фрегат Адмирал Макаров, который, по данным СМИ, мог быть подбит Вооруженными силами Украины возле острова Змеиный 6 мая, является одним из наиболее современных кораблей Черноморского флота России. Он должен был стать новым флагманом флота после того, как был уничтожен крейсер Москва. На корабле восемь ракет класса Калибр. Украинская армия остро нуждается в истребителях, что позволило бы уничтожить российские военные самолеты, прикрывавшие территорию над местом подбитого фрегата Адмирал Макаров. Об этом рассказал военный журналист Владислав Селезнев.

В интервью Obozrevatel он сказал о том, что после уничтожения крейсера Москва новым флагманом ЧФ РФ должны был стать Адмирал Макаров. На корабле находятся 8 ракет класса Калибр.

Читайте также"Крейсер "Москва" этому свидетель": Гиркин уверен, что Крымский мост обречен на уничтожение"После того как украинские ракетчики уничтожили ракетный гвардейский крейсер "Москва", на роль флагманского корабля был назначен "Адмирал Макаров", - отметил Селезнев.

По его словам, Адмирал Макаров появился на вооружении Военно-морских сил России только в 2014 году. Это один из самых новых кораблей страны-оккупанта. Высокоточными ракетами Калибр, которые находятся на корабле, обстреливаются объекты гражданской и военной инфраструктуры Украины.

Как полагает журналист, сейчас сложно что-либо говорить о повреждениях, однако, возможно, кораблю могут быть нанесен значительный урон, который не позволит в дальнейшем использовать фрегат в боевых действиях против украинского государства.

Смотрите видео ТСН – военный эксперт Мусиенко рассказал о ситуации с фрегатом Адмирал Макаров

"Я не знаю, какова степень повреждений, но искренне надеюсь, что наши ребята отработали настолько хорошо, что корабль если и не затонет, то, по крайней мере, будет поврежден критически и в ближайшей перспективе не сможет принимать участие в боевых действиях против Украины", - отметил Селезнев.

Также он добавил, что ВСУ очень нужны истребители, при помощи которых можно было бы уничтожить российские самолеты, которые прикрывали локацию подбитого Адмирала Макарова.

"Были бы у нас в достаточном количестве современные истребители, отработала бы наша авиация, и самолеты оккупантов были бы уничтожены. Пока такой технической возможности у нас нет", - подчеркнул Владислав Селезнев.

Ситуация с фрегатом Адмирал Макаров

Народный депутат от фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко 6 мая написал, что вблизи Одессы загорелся российский фрегат Адмирал Макаров. Причина пожара, как сообщал парламентарий – удар украинской армии по кораблю ракетами Нептун.

Одесское издание Думская также сообщило, что в Черноморской акватории горит русский военный корабль Адмирал Макаров. На помощь фрегату вышли спасательные судна из временно захваченного Крыма. Журналисты утверждают, что пожар возник на борту российского фрегата проекта 11356Р типа "Буревестник", который находится неподалеку от острова Змеиный.

Турецкий канал TRT Haber опубликовал возможное видео крушения фрегата Адмирал Макаров. Видеосъемка велась с беспилотника. Качество видео низкое, поэтому нельзя точно утверждать, что это корабль Адмирал Макаров.

Украины пока официально не подтверждает информацию о крушении корабля Адмирал Макаров в результате удара ракетами Нептун.

США сведения о ракетном ударе по фрегату Адмирал Макаров также не подтверждает и не опровергает.

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