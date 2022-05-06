Корабль пылает в море: в Турции показали кадры с подбитым Адмиралом Макаровым

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В Сети опубликовали видео с горящим в море кораблем. Как утверждают турецкие СМИ, запечатлен подбитый ударом Вооруженных сил Украины российский фрегат Адмирал Макаров.

Как сообщает турецкий канал TRT Haber, видео снималось с беспилотника. Запечатленный корабль напоминает фрегат Адмирал Макаров очертаниями, но из-за низкого качества видео нельзя подтвердить, что это точно он.

Обратим внимание, что официального подтверждения, что ВСУ подбили корабль, пока нет. При этом СМИ сообщают, что российский фрегат получил серьезные повреждения в районе острова Змеиный 5 мая, однако пока остается на плаву.

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