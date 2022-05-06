"Почувствовали потери на себе": генералитет РФ саботирует войну против Украины – Грозев

Генералитет РФ саботирует войну против Украины – Грозев

Большая часть военного руководства российской армии так или иначе не поддерживает войну России против Украины. Идеологически верят в "необходимость войны" не более десяти человек.

Такие выводы можно сделать на основе взломанной переписки высшего руководства Вооруженных сил РФ, полученной Bellingcat, рассказал журналист-расследователь издания Христо Грозев в интервью Дмитрию Гордону. Он отметил, что значительная часть высшего военного руководства армии России уже саботирует войну.

"Мы смогли получить взломанную переписку. И там видно, что они поддерживают войну по приказу, но между собой ее высмеивают", – рассказал Грозев.

Огромные потери российского войска хорошо ощутили на себе даже высокопоставленные военнослужащие России.

"Даже среди полковников и генералов есть те, чьи сыновья или племянники попали в плен или стали грузом 200. Такие уже полностью изменили свое отношение", – подчеркнул журналист-расследователь.

Ранее Грозев рассказал, что окружение главы РФ Владимира Путина не знало о его намерении развязать полномасштабную войну против Украины. В такие планы диктатор не посвятил даже ближайших своих политических соратников.

Напомним, в российской прокуратуре ответили отцу стороковика, который был на потопленном крейсере "Москва", что корабль якобы не участвовал в войне против Украины, а его сын "объявлен безвестно отсутствующим в воинской части".

Читайте также: