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"Почувствовали потери на себе": генералитет РФ саботирует войну против Украины – Грозев

6 мая 2022, 12:04

Высшее руководство армии РФ уже ощутило военные потери на себе, ведь у ряда генералов и полковников сыновья или племянники попали в плен или стали грузом 200.

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Генералитет РФ саботирует войну против Украины – Грозев

Большая часть военного руководства российской армии так или иначе не поддерживает войну России против Украины. Идеологически верят в "необходимость войны" не более десяти человек.

Такие выводы можно сделать на основе взломанной переписки высшего руководства Вооруженных сил РФ, полученной Bellingcat, рассказал журналист-расследователь издания Христо Грозев в интервью Дмитрию Гордону. Он отметил, что значительная часть высшего военного руководства армии России уже саботирует войну.

"Мы смогли получить взломанную переписку. И там видно, что они поддерживают войну по приказу, но между собой ее высмеивают", – рассказал Грозев.

Огромные потери российского войска хорошо ощутили на себе даже высокопоставленные военнослужащие России.

"Даже среди полковников и генералов есть те, чьи сыновья или племянники попали в плен или стали грузом 200. Такие уже полностью изменили свое отношение", – подчеркнул журналист-расследователь.

Ранее Грозев рассказал, что окружение главы РФ Владимира Путина не знало о его намерении развязать полномасштабную войну против Украины. В такие планы диктатор не посвятил даже ближайших своих политических соратников.

Напомним, в российской прокуратуре ответили отцу стороковика, который был на потопленном крейсере "Москва", что корабль якобы не участвовал в войне против Украины, а его сын "объявлен безвестно отсутствующим в воинской части".

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война в Украине вторжение России Bellingcat
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