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Арестович опроверг удар по российскому Адмиралу Макарову: что известно

8 мая 2022, 00:01

Это было какое-то недопонимание, говорит Арестович.

Адмирал Макаров
Адмирал Макаров / Минобороны РФ

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал судьбу фрегата Адмирал Макаров.

В интервью Марку Фейгину Арестович опроверг попадание по фрегату Адмирал Макаров, объяснив это "каким-то недопониманием".

"По Змеиному нанесли наши удар. Утопили там эту "Сарну". Это катер, предназначенный для перевозки техники. А никакой Макаров не утопили. Это было какое-то недопонимание", - сказал Алексей Арестович.

Ситуация с фрегатом Адмирал Макаров

Народный депутат от фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко 6 мая написал, что вблизи Одессы загорелся российский фрегат Адмирал Макаров. Причина пожара, как сообщал парламентарий – удар украинской армии по кораблю ракетами Нептун.

Одесское издание Думская также сообщило, что в Черноморской акватории горит русский военный корабль Адмирал Макаров. На помощь фрегату вышли спасательные судна из временно захваченного Крыма. Журналисты утверждают, что пожар возник на борту российского фрегата проекта 11356Р типа "Буревестник", который находится неподалеку от острова Змеиный.

Турецкий канал TRT Haber опубликовал возможное видео крушения фрегата Адмирал Макаров. Видеосъемка велась с беспилотника. Качество видео низкое, поэтому нельзя точно утверждать, что это корабль Адмирал Макаров.

Украины пока официально не подтверждает информацию о крушении корабля Адмирал Макаров в результате удара ракетами Нептун.

США сведения о ракетном ударе по фрегату Адмирал Макаров также не подтверждает и не опровергает.

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