Россия ворует 22 млн тонн экспорта: Украина может с боем устроить деблокаду портов – Зеленский

Разблокировать украинские морские порты можно разными путями - Зеленский / Фото УНИАН

В настоящий момент Россия заблокировала практически все порты и морские возможности украинского экспорта. Блокада наложена на 22 миллиона тонн экспорта, причем россияне его еще и воруют. Устранить проблему можно разными способами, включая военный. Украина обращается к странам-партнерам за помощью в оружии для решения такой проблемы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе совместного с премьер-министром Португалии Антониу Коштой брифинга, который состоялся в субботу, 21 мая, глава государства, сказал что 22 миллиона тонн экспорта не поступает импортерам из-за действий России, заблокировавшей украинские морские порты. Если не предпринять должные меры, мир столкнется с кризисом.

Читайте такжеУ Зеленского призвали устроить тотальную блокаду России, чтобы предотвратить мировую войну"22 млн тонн сегодня заблокировано, а россияне еще постоянно воруют и куда-то его вывозят... Надо разблокировать эти пути, потому что в мире будет кризис", - объяснил гарант.

По его словам, Киев изучает, в том числе, военный способ деблокады морских путей. Государство обращается к странам-партнерам с просьбой предоставить нужное оружие.

"Разблокировать можно разными путями. Один из путей - военный. Поэтому мы с такими запросами относительно соответствующего оружия обращаемся к партнерам", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Как сообщало агентство Интерфакс-Украина, Киев столкнулся с проблемой вывоза своей аграрной продукции из-за блокады Россией украинских морских портов. Десятки судов заблокированы в морских портах, в том числе, и в Мариупольском порту. Украинское государство не контролирует четыре порта – Мариупольский, Бердянский, Скадовский и Херсонский. Данные порты обеспечивали 7,5% всей перевалки.

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НАТО может принять участие в деблокаде морских портов Украины

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Фейгин Live говорил, что если вопрос деблокады украинских портов в Черном море будет рассматриваться в конкретном порядке, в операции могут принять участие силы Североатлантического альянса. Российские мины вылавливают и в Босфоре. Действия РФ могут представлять опасность для судоходства таких государств, как Турция, Румыния, Болгария, а также стран, суда которых проходят по Черному морю.

"Если будет серьезно поставлен вопрос о деблокаде украинских портов и вывозе оттуда продовольствия, это означает непосредственное вовлечение сил НАТО в деблокаду Черного моря, а значит и изменение стратегической рамки конфликта. Потому что стрелять российские корабли с Черного моря не смогут в этой ситуации, или они попробуют это сделать и нарвутся на соответствующую реакцию", – подчеркнул Алексей Арестович.

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