Орбан признал право Украины защищаться от РФ, но сразу призвал "не финансировать войну" / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал право Украины защищаться перед лицом российской агрессии, однако сразу же заявил, что в Европе должны "говорить голосом мира".

"Если правительство решило бороться, это решение нельзя ставить под сомнение, даже если букмекеры не дают больших шансов на победу", – сказал Орбан в интервью одной из венгерских радиостанций, пишет Telex.

Однако, по словам Орбана, вопрос заключается в том, как отреагирует Европа и какие она будет предлагать варианты для завершения войны. Он отметил, якобы почти никто в Европе "не говорит голосом мира".

При этом он подчеркнул, что нужно "финансировать мир, а не войну". Орбан добавил, что есть деловые круги, которые заинтересованы в войне, и вспомнил миллиардера Джорджа Сороса, назвав его "зачинщиком войны".

Ранее в Венгрии призывы в Украине о пересмотре роли русской литературы в образовательном и культурном пространстве назвали аналогом нацистской Германии. Об этом заявил один из ближайших соратников премьера Венгрии Виктора Орбана Жолт Байер.

Напомним, ЕС освободил Венгрию от введения нефтяного эмбарго против России. Как известно, Венгрия блокировала инициативу по эмбарго российской нефти.

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