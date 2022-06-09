УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Ракеты Harpoon уже на боевом дежурстве ВСУ: ЧФ отошел, чтобы не пойти по пути "Москвы" – Резников

9 июня 2022, 19:30

Ракеты Harpoon вместе с украинскими Нептунами находятся на береговой линии, сказал Алексей Резников.

Резников ракеты Harpoon
Береговая оборона усилена чрезвычайно эффективными комплексами Harpoon – Резников / Коллаж Минобороны Украины, Facebook Алексея Резникова

Противокорабельные ракетные комплексы Harpoon уже поступили на баланс Вооруженных сил Украины. Вместе с украинскими ракетами Нептун они находятся боевом дежурстве на береговой линии. Черноморский флот России держится на расстоянии, чтобы не повторить судьбу крейсера "Москва". Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

На своей странице в социальной сети Facebook он рассказал о том, что американские противокорабельные комплексы Harpoon, которые Киеву поставил Запад, уже на береговой линии обороны. Они находятся на боевом дежурстве вместе с украинскими ракетами Нептун.

Читайте такжеРоссия утратила контроль над частью Черного моря: ВСУ отбросили ЧФ РФ более чем на 100 км от береговПо словам министра, Черноморский флот РФ вынужденно держится подальше от украинских берегов, чтобы не пойти по пути своего флагмана крейсера "Москва".

"Береговая оборона усилена чрезвычайно эффективными комплексами Harpoon, которые в сочетании с нашими "Нептунами" уже заставляют вражеский флот держаться на расстоянии, чтобы не повторить судьбу флагмана ЧФ РФ – крейсера "Москва", - подчеркнул Алексей Резников.

Противокорабельные ракеты Harpoon

Harpoon – американская ракета, одна из самых распространенных в мире. Серийное производство началось с 1975 года. За время ее использования было много обновлений и модификаций. Есть возможность запускать ракету с подводных лодок, надводных кораблей, береговых комплексов, либо же с воздуха.

Максимальная дальность – приблизительно 140-315 километров. Все зависит от варианта и модификации самой ракеты.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что после предоставления Украине ракет Harpoon Россия снова может потерять корабли. По его словам, российским крейсерам придется либо маневрировать, либо держаться еще дальше. Попытки захватчиков взять остров Змеиный также будут сомнительными.

28 мая глава Минобороны Алексей Резников рассказал, что Великобритания, Дания, Нидерланды и другие государства уже поставляют Украине ракеты Harpoon. По его словам, вслед за "Москвой" могут пойти и другие вражеские военные корабли.

Главред рекомендует:

новости Украины Алексей Резников война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:30

Ракеты Harpoon уже на боевом дежурстве ВСУ: ЧФ отошел, чтобы не пойти по пути "Москвы" – Резников

19:28

Три страны ЕС против кандидатства Украины - СтефанишинаВидео

19:24

Под Славянском артиллеристы ВСУ разгромили позиции РФ: рашисты считают потериВидео

19:20

"Тут даже медуз нет": как выглядит "вымершая" Кирилловка из-за оккупантовВидео

18:43

Планы Путина по аннексии Донбасса, Херсонщины и Запорожчины: Подоляк предупредил об ответном удареВидео

Реклама
18:14

Зеленский ввел санкции против Путина и топ-чиновников РФВидео

18:11

Весь зал смеялся: Путин сравнил себя с Петром IВидео

17:59

На Буковине пойманные на границе с поличным контрабандисты получили повестки в военкомат

17:54

Критические 30 дней: почему российская армия в Украине скоро закончитсямнение

17:53

Россия напала на Украину с Беларуси и пускает оттуда ракеты: Минск и Киев больше не города-побратимыВидео

17:41

Все мужчины ушли в ВСУ, несмотря на просьбы остаться: невероятная история одной волынской семьиВидео

17:32

Робби Уильямс планирует выступить в Украине на "Евровидении-2023"

17:13

Россия хочет объединить оккупированные территории Украины в новый федеральный округ - СМИВидео

17:11

В "ДНР" вынесли смертный приговор троим иностранцам, воевавшим за УкраинуВидео

17:02

Унижать Путина не опасно, давление по максимуму поставит военную машину РФ на колени – РасмуссенВидео

17:00

"Сиротами осталось пятеро детишек": на Виннитчине похоронили убитого под Изюмом бойца ВСУ

16:57

Путину выбирают преемника: эксперт спрогнозировал смену власти в КремлеВидео

16:41

Войска Путина минируют Херсонскую область боеприпасами прошлого столетияВидео

16:30

Вражеский штурм под Бахмутом нарвался на мощную ответку ВСУ: рашисты отошли с потерямиВидео

16:24

Джонни Депп простит долг своей бывшей: но есть нюанс

Реклама
16:23

Приметы на 12 июня: что нельзя делать на Троицу и как не попасть в бедуВидео

16:21

В Запорожской области кадыровцы заставляли бурятов мыть им ноги - офицерВидео

16:19

Лидеры Европарламента призвали на саммите 23-24 июня решить вопрос Украины в ЕвросоюзеВидео

15:59

Угроза для всей Европы: Зеленский предупредил о рисках ядерного удара РФВидео

15:54

Один пилот спасал свою жену с "Азовстали": новые детали геройского прорыва вертолетов ВСУ на заводВидео

15:48

Украинские бойцы "поджарили" врага в поле: российская БМП сгорела с рашистамиВидео

15:34

Армия Украины освободит Северодонецк за 2-3 дня, если Запад даст дальнобойное оружие – ГайдайВидео

15:23

Они убивают простых людей: Ирина Билык высказалась о российских звездах

15:20

Накроет максимальная жара: украинцев предупредили о летней аномалии и назвали срокиВидео

15:04

Приметы на 10 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:00

Пушилина могут "убрать": Кремль устроит кровавые разборки из-за провала "ДНР" - разведкаВидео

14:56

Сожженная техника оккупантов в Украине заросла сине-желтыми цветами: потрясающие фото

14:55

В РФ заговорили о завершении войны в Украине и поставили срокиВидео

14:52

Дедлайн подвинулся: оккупанты объявили 12 июня новой "датой захвата Северодонецка" – ГайдайВидео

14:45

Кремлевские троянские кони в Белом доме: кто в США блокирует поставки вооружения Украинемнение

14:44

"Я за дружбу народов": украинка - владелица кафе Россия в Берлине отказалась менять его названиеФотоВидео

14:26

Самые вкусные малосольные огурцы за 5 минут: идеальный рецепт для каждой хозяйкиВидео

14:21

Держали 300 людей в "подвале смерти": обнародованы данные и фото палачей из ЯгодногоФото

14:21

Гороскоп на июль 2022 для всех знаков зодиака: Львам – большие деньги, Овнам – беременность, Весам – зависть

14:20

В Киев привезли тела защитников Мариуполя: удалось доставить 58 человек

Реклама
13:59

ВСУ теряют ежедневно до 100 бойцов убитыми и до 500 ранеными - РезниковВидео

13:58

В панике бежали в лес: украинские десантники уничтожили десятки бурятов на ДонбассеВидео

13:46

В Мариуполе от русского снаряда вместе с семьей погибла глава "Службы по делам детей"

13:34

Наследник известного миллиардера Баффетта приехал в Киев поездом УкрзализныциВидео

13:26

Оккупанты сходят с ума на фронте: записывают видео в Tik-Tok под песни о ВСУВидео

13:23

Роман Цимбалюк. Так Лаврова еще не опускалиВидеоблоги

13:21

Не стиралками едиными: россияне украли песню Кузьмы "Мам"Видео

13:16

Польские САУ "Краб" уничтожают рашистов: в Минобороны рассказали о переданном Украине оружииВидео

13:11

ВСУ "задвухсотили" офицера оккупантов, который мечтал "устроить Бучу" по всей Украине

13:00

Гороскоп на завтра 10 июня 2022: Ракам – опасные интриги, Девам – важные встречи, Скорпионам – завистьВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять