Ракеты Harpoon уже на боевом дежурстве ВСУ: ЧФ отошел, чтобы не пойти по пути "Москвы" – Резников

Береговая оборона усилена чрезвычайно эффективными комплексами Harpoon – Резников / Коллаж Минобороны Украины, Facebook Алексея Резникова

Противокорабельные ракетные комплексы Harpoon уже поступили на баланс Вооруженных сил Украины. Вместе с украинскими ракетами Нептун они находятся боевом дежурстве на береговой линии. Черноморский флот России держится на расстоянии, чтобы не повторить судьбу крейсера "Москва". Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

На своей странице в социальной сети Facebook он рассказал о том, что американские противокорабельные комплексы Harpoon, которые Киеву поставил Запад, уже на береговой линии обороны. Они находятся на боевом дежурстве вместе с украинскими ракетами Нептун.

Читайте такжеРоссия утратила контроль над частью Черного моря: ВСУ отбросили ЧФ РФ более чем на 100 км от береговПо словам министра, Черноморский флот РФ вынужденно держится подальше от украинских берегов, чтобы не пойти по пути своего флагмана крейсера "Москва".

"Береговая оборона усилена чрезвычайно эффективными комплексами Harpoon, которые в сочетании с нашими "Нептунами" уже заставляют вражеский флот держаться на расстоянии, чтобы не повторить судьбу флагмана ЧФ РФ – крейсера "Москва", - подчеркнул Алексей Резников.

Противокорабельные ракеты Harpoon

Harpoon – американская ракета, одна из самых распространенных в мире. Серийное производство началось с 1975 года. За время ее использования было много обновлений и модификаций. Есть возможность запускать ракету с подводных лодок, надводных кораблей, береговых комплексов, либо же с воздуха.

Максимальная дальность – приблизительно 140-315 километров. Все зависит от варианта и модификации самой ракеты.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что после предоставления Украине ракет Harpoon Россия снова может потерять корабли. По его словам, российским крейсерам придется либо маневрировать, либо держаться еще дальше. Попытки захватчиков взять остров Змеиный также будут сомнительными.

28 мая глава Минобороны Алексей Резников рассказал, что Великобритания, Дания, Нидерланды и другие государства уже поставляют Украине ракеты Harpoon. По его словам, вслед за "Москвой" могут пойти и другие вражеские военные корабли.

Главред рекомендует: