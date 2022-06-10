Выжил только один, остальные – под завалами: ВСУ успешно уничтожили группу вагнеровцев на Луганщине

ВСУ успешно уничтожили группу вагнеровцев на Луганщине/ Скрин из видео, УНИАН

Вооруженные силы Украины уничтожили базу вагнеровцев, которая была расположена в Кадиевке (Стаханов) на оккупированной части Луганской области.

Наемники ЧВК "Вагнера" обустроили себе базу на местном стадионе. Информацию о ее уничтожении подтвердил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Согласно данным украинской разведки, выжил только один вагнеровец, все остальные погибли под завалами, говорит Гайдай.

"Вчера (9 июня – ред.) сделали наши военные такой мощный удар в Стахановом по центру, где находились вагнеровцы. По нашим данным, только один выжил", – рассказал глава Луганской ОВА.

Ранее об уничтожении базы сообщал в Facebook СтратКом ВСУ, обнародовав видео, как пылает стадион.

Кадиевку захватчики оккупировали еще в 2014 году.

Ранее журналист Роман Бачкала сообщал, что в Кадиевке на оккупированных территориях Луганской области вспыхнул пожар на базе "вагнеровцев".

Напомним, ВСУ отбили штурм и отодвинули врага в двух местах на Донбассе. Оккупанты двинулись вперед на Бахмутском направлении, но получили по зубам от украинских воинов и отступили с потерями.

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