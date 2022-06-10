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Боятся ВСУ: целое мотострелковое подразделение РФ отказалось воевать

10 июня 2022, 08:45

Все военные одного из российских подразделений наотрез отказались брать в руки оружие после того, как их "покрошили" бойцы ВСУ на Харьковщине.

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Целое мотострелковое подразделение РФ отказалось воевать/ Reuters

Целое мотострелковое подразделение оккупантов из состава 1-го армейского корпуса в полном составе отказалось от участия в боевых действиях против Вооруженных сил Украины после того, как украинские военные "покрошили" их в Харьковские области.

После того, как это подразделение понесло сильные потери, остальные солдаты просто отказались воевать дальше. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что несмотря на все принудительные меры такие случаи отказа от участия в боях среди подразделений оккупантов встречаются и дальше.

"Несмотря на принудительные меры, которые проводит командование оккупационных войск, и далее фиксируются отказы от участия в боевых действиях подразделений, укомплектованных принудительно мобилизованным личным составом с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ отбили штурм и отодвинули врага в двух местах на Донбассе. Оккупанты двинулись вперед на Бахмутском направлении, но получили по зубам от украинских воинов и отступили с потерями.

Напомним, что тактика ВСУ в битве за Северодонецк на Луганщине сейчас заключается в том, чтобы максимально утомить российские войска и нанести им больше потерь – как живой силы, так и техники и вооружения. Украинские воины пытаются ослабить оккупантов во время битвы за город, чтобы разгромить их, когда придет западное оружие, пояснил Михаил Подоляк.

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