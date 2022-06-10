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РФ будет трудно захватить Славянск: они столкнутся с проблемами на Северском Донце – ISW

10 июня 2022, 06:32

Чтобы добраться до города, россиянам придется снова форсировать реку. Однако раньше им это не удавалось.

ВСУ, российские военные
РФ будет трудно захватить Славянск, они столкнутся с проблемами на Северском Донце/ УНИАН, Reuters

Российские захватчики добились незначительных успехов к северу от Славянска в Донецкой области. Однако, чтобы пройти дальше и добраться до города, оккупантам нужно будет форсировать реку Северский Донец.

Но во время попыток форсировать реку российских военных ждут трудности. Об этом рассказали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Российские оккупанты наступали на Славянск с юго-востока от Изюма. По мнению аналитиков, захватчики планируют использовать свой контроль над районом вокруг города Святогорск, чтобы продвинуться в сторону Славянска.

"Российским попыткам наступать на Славянск, вероятно, мешает река Северский Донец, которую им нужно успешно форсировать на север (в районе Святогорска – Татьяновки) и Восток (возле Райгородка) от Славянска", – отмечается в отчете Института изучения войны.

Кроме этого, захватчики также продолжали атаковать к востоку от Бахмута с привлечением артиллерии и авиации. 9 июня они добились некоторых успехов, говорят аналитики ISW. В частности, частичный успех они имеют в Камышевахе и Ротах.

Также захватчики безуспешно продолжают атаки на Нагорное и Николаевку.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что оккупанты объявили 12 июня новой "датой захвата Северодонецка". Российским захватчикам никак не удается захватить город, поэтому им приходится постоянно откладывать их дедлайны.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что попытка легализации Россией захваченных территорий должна привести к жесткому санкционному ответу.

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