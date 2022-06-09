Дедлайн подвинулся: оккупанты объявили новую "дату захвата Северодонецка" – Гайдай

Оккупанты объявили новую "дату захвата Северодонецка" – Гайдай/ Луганская ВГА, Суспільне

Российским оккупантам никак удается захватить город Северодонецк на Луганщине, ведь каждый раз они получают сильный отпор воинов ВСУ. Поэтому "даты захвата города", которые себе определяют захватчики, постоянно откладываются.

Предыдущей такой датой, которую установили рашисты, было 10 июня. Однако теперь для них очевидно, что никакого успеха они к тому времени не достигнут. Поэтому уже определили себе новый дедлайн. Об этом рассказал председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в комментарии "24 каналу".

Новой датой, к которой оккупанты будут пытаться захватить город, будет 12 июня – так называемый день России.

Однако, по словам Гайдая, у россиян не получится продвинуться вперед к установленному времени.

"Я могу сказать, что будут еще даты, и не одна. Но Северодонецк им (оккупантам, – ред.) в "их даты" не взять вообще ", – подчеркнул он.

Также глава Луганской ОВА добавил, что украинские бойцы, которые защищают город и область, очень мотивированы. Они крепко будут держать свои позиции.

Борьба за Северодонецк продолжается. Сейчас в городе ведутся уличные бои. Российские оккупанты постоянно атакуют артиллерией промзону, которую контролируют украинской военные. Захватчики обстреливают ее с применением мощных калибров, кроме этого они бьют из авиации.

Ранее Гайдай рассказывал, что ситуация в Северодонецке Луганской области крайне тяжелая. По его словам, оккупанты равняют город с землей, но захватить его у них не получилось.

Также ранее сообщалось, что российские военные пытаются обойти с фланга позиции украинских защитников в Северодонецке. Они хотят это сделать, чтобы не нужно было встречно форсировать реку Северский Донец.

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