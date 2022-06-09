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Планы Путина по аннексии Донбасса, Херсонщины и Запорожчины: Подоляк предупредил об ответном ударе

9 июня 2022, 18:43

Москва должна понимать цену каждого своего шага, сказал Михаил Подоляк.

Подоляк Путин
Любые попытки "легализации" оккупированных территорий Украины должны обернуться России жестким санкционным ответом - Подоляк / Коллаж Офис президента, Reuters

Категорически недопустимыми являются любые разговоры относительно подготовки к аннексии южных и восточных областей Украины. Разного рода заявления о возможности ослабления санкций против России также неприемлемы. Попытка легализации захваченных территорий должна привести к жесткому санкционному ответу. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он прокомментировал информацию о подготовке Кремля к якобы "присоединению" захваченных российскими войсками территорий РФ и сказал, что подобные попытки должны обернуться последствиями для Москвы.

Читайте такжеПутин может аннексировать Донбасс, Херсонщину и Запорожчину и разразиться ядерной угрозой – ISWПо его словам, также неприемлемы разговоры о возможности ослабления санкций в отношении России. Москва должна понимать последствия своих действий.

"Любые разговоры о возможности ослабления санкций в отношении России на фоне подготовки аннексии юга и востока Украины категорически недопустимы. Любая попытка "легализовать" оккупированные территории должна получить жесткий санкционный ответ", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Россия собралась аннексировать Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области

Издание Медуза 9 июня со ссылкой на близкие к Кремлю источники опубликовало информацию, согласно которой Кремль собрался объединить оккупированные территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в, дескать, один федеральный округ в составе России.

Согласно планам кремлевской администрации, так называемый "федеральный округ" должен появиться после того, как на этих территориях оккупанты проведут якобы "референдум".

"Округ должен появиться после того, как на этих территориях пройдут референдумы о присоединении к России. Присоединяться к действующим округам украинские территории не будут", - указано в статье.

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