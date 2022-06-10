Враг сам будет убегать: Маломуж объяснил, как ВСУ могут вызволить Херсон и Мелитополь без штурма

Маломуж объяснил, как ВСУ могут вызволить Херсон и Мелитополь даже без штурма/ УНИАН, Главред

Украинские воины сейчас действуют на всех фронтах очень правильно. Но ВСУ по мере поступления западного оружия смогут действовать еще активнее и вести не тактическое, а стратегическое наступление в Херсонской и Запорожской областях.

Если украинским бойцам удастся пробить коридор к морю, то это создаст условия для окружения русских захватчиков. Об этом рассказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж, пишет "Обозреватель".

По его словам, окружение российских войск на этих направлениях позволит вызволить из оккупации Херсон, Мелитополь и другие населенные пункты даже без штурма.

"Используя новейшую технику, которая поступает в эти дни и недели в Украину, мы сможем наносить удары не только для поражения оборонительных средств, например, в зонах обороны – Запорожской, Херсонской, но и просто чтобы обходить их. Тогда не надо будет штурмовать ни Херсон, ни Мелитополь, ни другие города, потому что, оказавшись в окружении, враг будет бежать", – отметил Маломуж.

В то же время украинским войскам нужно наносить удары и на других участках фронта, чтобы ослабить позиции врага.

Ранее Маломуж пояснил, почему Украине не стоит бить по территории РФ. По его словам, это еще больше развяжет руки стране-агрессору – Кремль может объявить уже не "спецоперацию", а войну, и под этим предлогом мобилизовать все имеющиеся силы и средства, в том числе и ядерные.

Напомним, оккупанты не могут захватить Северодонецк, поэтому постоянно откладывают "даты захвата города", которые они себе определили. Теперь захватчики объявили новый дедлайн – 12 июня, сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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