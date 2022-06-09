Пушилина могут "убрать": Кремль устроит кровавые разборки из-за провала "ДНР" - разведка

Пушилина могут отправить в отставку / Кремль, УНИАН

Кремль начал искать виновных в провале на войне в Украине. Одним из таких может стать главарь "ДНР" Денис Пушилин. Об этом заявили в украинской разведке, сообщает 24 канал.

За почти 4 года своей "работы" Пушилин фактически присвоил оккупированную Донетчину, перехватив все потоки финансов, которые выделялись Россией на "развитие республики". Он все организовал так, что весь бизнес в "республике" мог работали только по согласию с ним. Кроме того, большинство предприятий в "ДНР" он фактически захватил для себя.

Захваченная Россией Донетчина стала депрессивным местом с отсутствием будущего.

На коррупционные деяния Пушилина обратили внимание лишь после полномасштабного вторжения в Украину, когда рашисты смогли продвинуться на Донбассе немного вперед исключительно путем тотального уничтожения всех населенных пунктов. Россия начала терять контроль над ОРДЛО.

Боевики из "ЛДНР" не имеют никакого желания воевать, а мобилизованные бойцы являются крайне неподготовленными и бегут при первой возможности. Однако по документам Пушилин имел "боеспособную армию", которая должна была стать "авангардом русского наступления".

Жители Донецка уже понимают, что город обстреливают не ВСУ, как говорят пропагандисты Кремля, а сами же российские "миротворцы".

По данным разведки, Кремль решил отстранить Пушилина от "власти" и провести волну кровавых разборок и задержаний в Донецке. Место нового "премьера" может занять российский чиновник Виталий Хоценко. Поэтому можно ожидать, что новое "правительство" может скоро предоставить Кремлю доказательства преступности "власти" Пушилина, а все доверенные ему лица "загадочно исчезнут".

"Надо понимать, что самому Пушилину могут оставить жизнь – для показательного суда или использования его лица каким-то образом. А вот жизнь приближенных к нему людей не интересны вообще никому, кроме самого лидера "республики". Их могут казнить где-то под Снежным или просто выбросить в поле в серой зоне", - отметили в разведке.

Россияне планируют показать местному населению, что во всех бедах виноват именно Пушилин, а также то, что "с новым руководством "республика" будет процветать".

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Ранее Жданов сообщал, что в России уже начались скрытые бунты против войны в Украине. Они могут перерости в открытые. Такая тенденция уже наблюдается даже в "депрессивных районах", из которых преимущественно и отправляли в Украину солдат.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что у президента РФ Владимира Путина действительно рак и ряд других недугов. Он считает, что после смерти российского диктатора его окружение определенное время еще будет лгать народу и будет выкладывать заранее записанные видеоролики.

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