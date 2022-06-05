"Могут еще две недели делать вид, что он жив": Арестович рассказал о жизни после смерти Путина

Арестович рассказал о жизни после смерти Путина / скриншот

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что у президента РФ Владимира Путина действительно рак и ряд других недугов.

В беседе с российским правозащитником Марком Фейгиным Арестович заявил, что после смерти российского диктатора его окружение определенное время еще будет лгать народу и будет выкладывать заранее записанные видеоролики.

"Как только Путин умрет - реально кто-то сольет с прислуги Путина или "башен Кремля", начнутся обвальные процессы верхушки... Ну, могут еще две недели делать вид, что он жив. А самое главное - будет поставлен вопрос: а зачем вообще разрушать американоцентрический мир? Думаю, никто в военно-политическом руководстве не в состоянии будет объяснить, зачем им вообще война в Украине", – поделился Арестович.

Он заверил, что после смерти российского диктатора политикум этой страны поймет одно – нужно немедленно бороться за власть и влияние. А война в Украине в эту историю никак не вписывается.

Читайте также"Нужно 4-5 полноценных бригад": Арестович рассказал, когда Украина пойдет в контрнаступлениеАрестович добавил, что смерть Путин может моментально не остановить войну, но армия РФ точно сбавит темпы, а ВСУ увеличат шансы на возвращения Крыма и Донбасса.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин страдает опасным заболеванием. Медики у него обнаружили рак крови. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ.

Позже глава Главного управления разведки Украины заявил, что Путин серьезно болен и в РФ уже готовится смена политического руководства. По словам Буданова, у российского диктатора одновременно несколько значительных заболеваний, одно из которых – это рак.

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