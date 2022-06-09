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Война будет более жестокая: генерал-разведчик объяснил, почему Украине не стоит бить по территории РФ

9 июня 2022, 12:50

Украине было бы выгодно ударить по складам и колоннам войск на территории России, но это будет иметь очень серьезные плохие последствия.

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Генерал-разведчик объяснил, почему Украине не стоит бить по территории РФ/ УНИАН, Главред

Если Украина нанесет удар по военным объектам на территории страны-агрессора России, это может иметь серьезные последствия. Сейчас происходит реальная война, однако РФ квалифицирует ее как так называемую "специальную операцию". А удар ВСУ по территории России Кремль может истолковать как угрозу суверенитету или как вступление Запада в открытое противостояние с РФ.

Таким образом, этот шаг еще больше развяжет руки стране-агрессору, и она может мобилизовать все имеющиеся силы и средства, в том числе и ядерные. Об этом сказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж в интервью "Обозревателю".

По его словам, такой шаг со стороны ВСУ дал бы России юридические основания для объявления войны Украине.

Это повлечет за собой всеобщую мобилизацию и концентрацию сил и средств, в том числе и ядерных.

"Большинство средств применяется и сейчас, но в таком случае это будет массово – концентрируется ракетная техника и бронетехника всей страны. И война превращается в более сложную тяжелую войну", – отметил Маломуж.

К тому же, может измениться отношение мира к Украине и самой ситуации, что также опасно и очень рискованно. Ведь сейчас Россия является агрессором, они нападают, а Украина защищается.

"Соответственно, мы выше в моральном смысле, а это важнейший фактор, это более 50% успеха в деле освобождения страны. Россияне понимают, что их действия неправомерны, что это нарушение всех принципов ведения войны", – говорит генерал.

Если же Украина ударит по территории РФ, то там могут раздувать концепцию, что якобы есть угроза со стороны Запада, что приведет к стягиванию всех ресурсов.

"По моему мнению, нанести удары по коммуникациям, складам, колоннам на территории России было бы очень выгодно, но это повод к большой войне", – отметил Маломуж.

Ранее сообщалось, что США отправили в Украину новую партию прицельных гаубиц М777. Артиллерию отправили в рамках военной помощи для борьбы с рашистами.

Напомним, Украине придется ждать обещанные Германией системы противовоздушной обороны и реактивные системы залпового огня вплоть до зимы. Эти системы смогут доставить в Украину не раньше ноября или декабря.

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