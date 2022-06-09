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Сожгли девять русских танков: офицер ВСУ рассказал о неравном победном бою под Изюмом

9 июня 2022, 12:33

Офицер Сергей Пономаренко, командир украинских войск, получил за это сражение против превосходящих сил противника почетное звание "Герой Украины".

Танк, офицер
Сергей Пономаренко получил за этот бой звание "Герой Украины" / скриншот из видео

Бойцы ВСУ во время битвы с русскими агрессорами в селе Топольское возле Изюма (Харковщина) уничтожили сразу девять танков врага ‒ несмотря то, что силы были явно неравны. Как пишет портал "Громадське", командир украинцев в этом бою Сергей Пономаренко получил звание "Герой Украины".

"Когда мы начали бой, то сразу поняли, что силы противника там гораздо больше, чем наших. Мы нанесли ему по-максимуму огневое поражение. Потом откатились ради дозарядки боекомплекта. Но сразу враг начал активно использовать артиллерию разных калибров и не позволил больше выйти на огневые позиции", – говорит офицер.

Вскоре оказался подбит танк командира взвода Ярощука. Тогда ВСУ решили еще раз атаковать одной боевой машиной ‒ для того, чтобы не подвергать других опасности. И еще раз нанести огневое поражение вместе с подавлением огневым точкам русских оккупантов. Во время такого выезда украинцы подцепили подбитый танк и эвакуировали из поля боя.

"Я не веду счет личным заслугам, считаю только заслуги роты. Так вот, в том бою моя рота уничтожила девять танков. Это те, в отношении которых визуально подтверждено, что сгорели. Но были еще те, которые были завалены сооружениями. И которые били из помещений, из ангаров. Были и те, в которые попадали, но они не горели и, возможно, со временем были эвакуированы противником. Точное число не могу назвать. Поскольку дроны наши не были в воздухе ‒ и визуальной либо видеофиксации не происходило", – подытожил Пономаренко.

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Напомним, ранее украинские бойцы, предположительно, под Изюмом в Харьковской области, нанесли сокрушительный удар по танку армии России. Вражеская единица боевой техники была уничтожена выстрелом из противотанкового ракетного комплекса Стугна украинского производства.

До того украинские бойцы точным ударом уничтожили на Черниговщине оккупантскую самоходную гаубицу 2С3 "Акация". После удачной атаки ВСУ на месте гаубицы осталась лишь груда обгоревшего металлолома.

Именно из этой гаубицы, говорят украинские бойцы, российские оккупанты обстреливали Чернигов.

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Автор: Егор Бунин
ВСУ новости Украины война России и Украины
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