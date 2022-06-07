Бойцы ВСУ ударом из украинского ПТРК Стугна уничтожили танк армии России

Момент удара воинов ВСУ по вражескому танку / Скриншот видео

Силы обороны Украины, предположительно, под Изюмом в Харьковской области, нанесли сокрушительный удар по танку армии России. Вражеская единица боевой техники была уничтожена выстрелом из противотанкового ракетного комплекса Стугна украинского производства.

В Сети опубликовано видео, как бойцы ВСУ сокрушили очередной танк армии РФ. На этот раз прямой удар был нанесен из противотанкового ракетного комплекса Стугна украинского производства.

Читайте такжеСработали мины-ловушки: бойцы ВСУ ликвидировали двух военных армии РФ на ДонбассеВероятно, вражеский танк был уничтожен под Изюмом Харьковской области.

Справка

Стугна-П

Стугна-П – противотанковый ракетный комплекс Украины второго поколения. Был разработан киевским конструкторским бюро Луч. Известно, что комплекс полуавтоматический, система наведения по лазерному лучу. Бить из ПТРК можно ракетами калибра 130-мм или 152 мм с разными боевыми частями. Существует возможность дистанционного управления комплексом при помощи пульта на расстоянии до 50 метров.

Война России против Украины

Вооруженные силы Украины проводят контрнаступательные действия в Херсонской области. Украинские войска достигли определенного успеха. Военным удалось освободить более 20 населенных пунктов. Силы обороны продолжают двигаться на юг региона.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украину ожидает очень сложный период на фронте. Российская оккупационная армия накопила силы и перешла в наступление на трех участках.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что Украине для перехода к полномасштабной контрнаступательной операции нужно много современного оружия. Это сотни единиц ракетных установок, артиллерии, а также самолеты, танки и тысячи беспилотников. Также надо сформировать шесть новых бригад численностью 25 тысяч человек.

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