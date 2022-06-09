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В Харькове из-за обстрелов вспыхнули масштабные пожары: два человека погибли

9 июня 2022, 10:25

Еще четыре человека получили травмы.

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В Харькове из-за обстрелов вспыхнули масштабные смертельные пожары/ ГСЧС на Харьковщине

Из-за обстрелов со стороны российских оккупантов вечером в среду, 8 мая, в Харькове вспыхнули масштабные пожары. В результате два человека погибли, еще четверо получили травмы.

Огонь вспыхнул в Новобаварском районе города. О последствиях вечерних обстрелов рассказали в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области в Facebook.

"В результате вражеского обстрела около 23:00 пожары произошли в зданиях кафе, продовольственного магазина и школьной библиотеке в Новобаварском районе Харькова. Общая площадь пожаров составила около 500 квадратных метров. Частичные повреждения получили здание школы", – говорится в сообщении.

Потушить огонь спасателям удалось в 03:15 в четверг, 9 июня. По предварительной информации, из-за пожаров была зафиксирована гибель двух человек, а еще четверо пострадали.

Спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС за сутки выезжали на ликвидацию 27 пожаров, причем из них 16 пожаров возникли в результате обстрелов со стороны оккупантов.

"Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Новобаварском (2) районе Харькова, а также Чугуевском (8, Изюмском (2), Богодуховском (2) и Харьковском (2) районах области. В результате этих пожаров пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, мастерская, сеновал, складские здания, гаражи и автомобили, здание кафе, магазин, школьная библиотека, а также хвойные леса", – отметили в ГСЧС Харьковщины.

  • В Харькове возникли пожары из-за вражеских обстрелов
    В Харькове возникли пожары из-за вражеских обстрелов
  • В Харькове возникли пожары из-за вражеских обстрелов
    В Харькове возникли пожары из-за вражеских обстрелов
  • В Харькове возникли пожары из-за вражеских обстрелов
    В Харькове возникли пожары из-за вражеских обстрелов
  • В Харькове возникли пожары из-за вражеских обстрелов
    В Харькове возникли пожары из-за вражеских обстрелов
  • В Харькове возникли пожары из-за вражеских обстрелов
    В Харькове возникли пожары из-за вражеских обстрелов
  • В Харькове возникли пожары из-за вражеских обстрелов
    В Харькове возникли пожары из-за вражеских обстрелов

Ранее сообщалось, что в Харькове 11-классники станцевали выпускной вальс на руинах своей разрушенной школы №134. В школе уцелела лишь площадка для игры в баскетбол. Именно там и состоялось прощание с учебным заведением.

Напомним, украинские военные на Харьковщине "поймали" российский танк. ВСУ нанесли на столько сильный удар, что у вражеского танка отлетела башня.

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