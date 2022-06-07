"Прости, что были вместе так мало": под Харьковом оккупанты убили 19-летнего студента-философа

19-летний Даниил Евтушенко / соцсети, pixabay

В Харьковской области 31 мая под ракетными ударами на передовой погиб 19-летний военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Даниил Евтушенко.

Парень учился на втором курсе Киево-Могилянской академии на философа. Еще в начале войны Даниил пошел в терроборону, но учебу не прекращал.

Тетя молодого военного Александра Проценко рассказала, что буквально за несколько часов до гибели он писал своему преподавателю по поводу прохождения сессии.

"Даня вырос без мамы, моя сестра умерла, когда ему было шесть. Воспитанный отцом и бабушкой, он с детства был добрым и сообразительным. Даня никогда не пользовался этой "льготой полусироты", а стойко держал удары жизни, еще и помогал другим. В школе Данька являлся главным участником всех возможных и невозможных олимпиад. Его уже на них заявляли по дефолту, а он — приносил победы. Я часто потом интересовалась: "Ну что там было? Какие вопросы?" И мы вместе состязались в поиске правильных ответов. В 2020 году Даня поступил на бюджет философского факультета Национального университета "Киево-Могилянская академия"", - рассказывает женщина.

Женщина говорит, что Даня был одним из самых способных студентов.

"Прекрасно владел английским. Много читал, мог часами говорить о философии и истории. Скажу больше, он в окопах продолжал удачно закрывать сессию! Играл на многих музыкальных инструментах, постоянно придумывал что-то новое или искал новые вызовы для себя и всегда был сердцем и моторчиком компании. Всерьез увлекался кино и уже подумывал о том, чтобы снимать собственное… За несколько месяцев до войны я поделилась с ним своей режиссерской библиотекой.

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По словам родственницы, с первого дня этой проклятой войны Даня вступил в территориальную оборону Киева, а впоследствии — сражался в рядах ВСУ.

"Защищать Украину — этот выбор сделал сознательно: "Стыдно сидеть дома, когда на твою страну нападают. Я буду защищать". Мы не могли его отговорить. Но должны были поддержать, что и делали. В ту ночь мне приснился плохой сон, и я проснулась не в состоянии дышать. Я сразу поняла, что произошло что-то плохое. Через несколько дней до нас долетело известие о гибели Дани под ударами российских ракет в Харьковской области, на передовой. Их погибло пятеро. Ребята всех возрастов. Был среди них и 21-летний студент-историк. Теперь им хватит времени и тем, о которых говорить на небе вместе… Данька был настроен на победу, уже строил планы на следующий год, а на мое "Ну как ты там?" — отвечал: "Все будет хорошо, можно жить!". И ты будешь жить! В наших сердцах и воспоминаниях! Я все переживаю, что ты там больше не услышишь новых песен, не увидишь нового кино, но у тебя там отличная компания, вы точно что-нибудь придумаете вместе, я в тебе не сомневаюсь. Спасибо, что был настоящим, честным, открытым и благодарным! Ценю каждый миг нашего общения. Прости, что были вместе так мало", - написала тетя погибшего военного.

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Война в Украине

Ежедневно в боях на Донбассе гибнут до 100 людей и около 500 получают ранения, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил о том, что количество гражданских жертв в результате войны России против Украины в десятки раз превышает число жертв среди военных.

Он добавил, что число погибших мирных жителей Украины свидетельствует о военных преступлениях российской армии.

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