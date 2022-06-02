Сотни погибших и раненых: Зеленский назвал ежедневные потери на Донбассе

Владимир Зеленский / Офис президента Украины ОПУ

Ежедневно в боях на Донбассе гибнут до 100 людей и около 500 получают ранения, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как подчеркнул он в ходе международного форума по безопасности GLOBSEC, на Харьковском направлении у ВСУ есть "мощные шаги вперед", а "на востоке нашего государства – очень сложная ситуация".

"До 100 человек на востоке государства, где Россия собрала все свои войска на сегодня, все, что у них есть, – на востоке государства до 100 человек гибнет сегодня ежедневно. И около нескольких сотен человек - 450-500 человек даже иногда бывает – раненых ежедневно. Это на востоке нашего государства. Там идет битва, битва именно за ценности", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что все должны осознать, что после деоккупации Киевской области и некоторых областей нашего государства, война продолжается и сотни семей не дождутся своих близких. "Ежедневно. И поэтому это для нас большой, большой вызов", - добавил он.

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Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил о том, что количество гражданских жертв в результате войны России против Украины в десятки раз превышает число жертв среди военных.

Он добавил, что число погибших мирных жителей Украины свидетельствует о военных преступлениях российской армии.

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