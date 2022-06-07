"Что-то отдаем, что-то забираем": Подоляк рассказал о маневрах ВСУ на фронте

Подоляк рассказал о маневрах ВСУ на фронте / скриншот

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк записал видеообращение, в котором рассказал о ситуации на фронте.

Он призвал "не пугаться новостей о том, что мы что-то отдаем".

"Это война. Идут тактические маневры. Что-то отдаем, что-то забираем. Россиян больше, у них больше техники. Безусловно, война идет очень интенсивная, но, нужно сделать так, что б каждое село, которое мы отдаем временно, а потом забираем назад, давалось россиянам большой кровью, мы должны их вымотать", - отметил Подоляк.

Также он подчеркнул, что будут освобождены все территории, которые попали под контроль российских оккупантов.

"Все что мы отдаем и все что забираем назад - все будет полностью украинским. Нужно немного подождать. Работают профессионалы", – рассказал Подоляк.

Отметим, что украинские военные удерживают контроль в Северодонецке Луганской области, бои идут в восточной части города, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Читайте такжеВторой Мариуполь: из-за провала в бою с ВСУ оккупанты равняют с землей СеверодонецкНа Донецком направлении продолжаются мероприятия по восстановлению боеспособности оккупационных подразделений. На отдельных полигонах отмечено проведение мероприятий боевого слаживания мотострелковых и танковых подразделений противника, доукомплектованных мобилизованными.

Смотрите новости Донбасса онлайн:

Читайте также: