Враг получил по зубам под Северодонецком: в Генштабе рассказали о контрударе ВСУ

ВСУ ударили по позициям врага на Донбассе / Скриншот видео посольства США в Украине

Украинские военные удерживают контроль в Северодонецке Луганской области, бои идут в восточной части города, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Как говорится в сводке, опубликованной в Facebook, на Донецком направлении продолжаются мероприятия по восстановлению боеспособности оккупационных подразделений. На отдельных полигонах отмечено проведение мероприятий боевого слаживания мотострелковых и танковых подразделений противника, доукомплектованных мобилизованными.

Основные усилия враг сосредотачивает на попытках установления полного контроля над городом Северодонецк и блокирования украинских войск в районе населенного пункта Лисичанск.

"Украинские воины сводят на нет попытки врага взять под контроль трассу Бахмут – Северодонецк", - отметили в Генштабе.

Кроме того, на Лиманском направлении для уничтожения фортификационных сооружений российские захватчики обстреливали украинские подразделения из минометов и артиллерии в районах Татьяновки и Пискуновки, а также нанесли ракетный удар по Николаевке.

"Наши воины удерживают контроль в городе Северодонецке, бои идут в восточной части города. Отразили вражеский штурм в направлении Новоахтырка и Вороново", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Бахмутском направлении для поддержки действий подразделений враг обстреливает из ствольной и реактивной артиллерии, минометов районы населенных пунктов Берестово, Федоровка и Мироновка, а также нанес авиационный удар вертолетами Ка-52 вблизи Ротов.

Отмечается, что с целью разведки маршрутов выдвижения и уточнения позиций украинских войск противник использует диверсионно-разведывательные группы, действующие в районе Белогоровки.

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Ситуация на Славянском направлении

Ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины остановили наступление российских оккупантов на Славянском направлении.

Как сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, украинские защитники сумели отодвинуть силы врага.

По данным представителя Минобороны, наступление оккупантов было остановлено сразу у нескольких населенных пунктов.

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