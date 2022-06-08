Харьков и Запорожье под угрозой: войска РФ усиливают свои позиции – Минобороны

Войска России усиливаются на Харьковском и Запорожском направлениях - Минобороны / Коллаж Reuters, Генштаб ВСУ

Оккупационные войска России ведут подготовку к новым атакам позиций сил обороны Украины. На Запорожском направлении враг наращивает систему огня. На Харьковском направлении захватчики укрепляют личный состав. Удары по украинским территориям могут быть нанесены, в том числе, и с оккупированного Крыма. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

В опубликованной Минобороны сводке говорится о том, что российские войска на Запорожском направлении, в районе Васильевки, разместили до 30 танков Т-62, оборудуя долговременные огневые точки. Населенный пункт расположен в 35 км южнее города Запорожье.

Читайте такжеАрмия Украины за месяц освоит дальнобойные РСЗО HIMARS с дальностью пуска на 80 км – Пентагон"На Запорожском российский агрессор наращивает систему огня. В частности, в районе Васильевки (35 км южнее Запорожья) развернуто до 30 вражеских танков Т-62 в качестве долговременных огневых точек", - указано в сообщении.

Кроме того, оккупанты могут бить по материковой Украине с территории захваченного в 2014 году Крыма.

"В районе Милководного (8 км до административного предела с Херсонской обл.) российский агрессор развернул ракетный дивизион ОТРК "Искандер-М", - пишет Мотузяник.

Также в сводке отмечено, что вражеские войска пополняют свой личный состав. На Харьковском направлении армия РФ сосредоточена на удержании занятых позиций. Враг перебросил в район села Веселое, которое находится в 17 километрах северо-восточнее Харькова, одну батальонную тактическую группу.

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Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский 7 июня заявил, что ВСУ не могут перейти к широкомасштабной контрнаступательной военной операции из-за нехватки военной техники. У российских оккупантов преимущество в вооружениях, а Украина стремится сохранить жизни своих военных.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что армии Украины для полномасштабного контрнаступления нужно много современного оружия. Речь идет о сотнях единиц ракетных систем, артиллерии, а также самолетах, танков и тысячах беспилотников. Также следует сформировать шесть бригад численностью 25 тысяч человек.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украине нужно больше оружия от Запада. Украинские войска серьезно уступают в артиллерийской мощи российской армии на Донбассе. Без поставок нужного количества вооружений Украине сложно остановить наступление России, не говоря уже о переходе к контрнаступательной военной операции.

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