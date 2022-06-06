Башня взлетела вверх: ВСУ на Харьковщине эпично разбили российский танк

ВСУ на Харьковщине взорвали вражеский танк / Скриншот

Украинские военные на Харьковщине "поймали" российский танк. ВСУ нанесли на столько сильный удар, что у вражеского танка отлетела башня. Мощный удар нанесли ОУВ "Свобода" и 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр".

На видео видно, как после выстрела по танку произошел взрыв.

Уже на следующем видеоролике стало понятно, машина оккупантов повреждена башня танка отлетела.

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Напомним, украинские военные отбили атаку рашистов вблизи Изюма. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны, но не получилось. Наши защитники нанесли врагу значительные потери.

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Ранее сообщалось, под Харьковом украинскими военными был ликвидирован наемник ЧВК "Вагнер" из Бурятии Владимир Анданов, известный под позывным "Ваха". На Донбассе он воевал против ВСУ в роте спецназа НВФ "Ольхон".

В 2017 году он вернулся в Бурятию. В 2022 году Анданов приняв участие в так называемой "спецоперации" РФ. В организации отметили, что предположительно Ваху ликвидировал снайпер ВСУ.

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